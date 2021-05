El Pentàgon confirma un nou cas d'albirament d'ovnis; 14 objectes van envoltar un buc militar

Va succeir durant l'any 2019

Segueixen els incidents d'albiraments d'ovnis confirmats pel Pentàgon. El Departament de Defensa dels EUA ha admès que 14 objectes voladors no identificats van envoltar un vaixell de guerra en 2019, uns fets que van ser granats des de la pantalla d'un radar.L'enregistrament va ser fet al juliol de 2019 per l'investigador Jeremy Corbell en el pont de comandament de l'USS Omaha, el 15 de juliol d'aquest any. En ella es pot apreciar com diversos objectes que es mouen a gran velocitat envolten el vaixell militar.Ara, el periodista de la cadena NBC Gadi Schwartz ha publicat en Twitter que una font del Pentàgon li ha confirmat que es tracta d'un enregistrament real.Experts citats pel diari britànic The Independent han assenyalat que aquests objectes es mouen molt ràpidament per ser drons. «Si són drons, mostren capacitats que estan més enllà de les nostres pròpies tecnologies», assenyalen. «Poden volar, entrar a l'oceà, i viatjar per l'aigua tan fàcilment com viatgen per l'aire».Corbell assenyala que aquest enregistrament confirma que al juliol del 2019 va haver-hi una sèrie d'albiraments important a la costa de Sant Diego. Ja a l'abril havia revelat que en aquest moment i lloc els radars havien detectat un ovni de forma piramidal.L'investigador ja havia publicat també fa uns dies l'evidencia d'un objecte amb forma esfèrica que es podia submergir a la mar, captat també al juliol de 2019.La situació ha arribat a un grau tal que les Forces Armades estatunidenques s'han compromès a publicar a finals de juny un informe sobre les evidències d'albiraments que han estat sortint a la llum en aquests últims mesos.L'objectiu del document serà aclarir si aquests ovnis representen o no una amenaça per al planeta.Amb tot, els experts preveuen que, atès que aquests incidents estan relacionats amb les autoritats militars estatunidenques, es tracti més aviat de tecnologia avançada desenvolupada per un país i no d'ovnis extraterrestres.