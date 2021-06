El govern espanyol aprova un avantprojecte de llei per frenar l'excés de retribució a les elèctriques

El text pretén limitar l'impacte del preu del CO2 en la retribució de plantes nuclears i hidràuliques anteriors a 2005

Actualitzada 01/06/2021 a les 13:29

El govern espanyol ha aprovat aquest dimarts un avantprojecte de llei que pretén frenar l'excés de retribució que les companyies elèctriques obtenen per l'energia que generen les plantes nuclears i hidràuliques. El text avalat pel Consell de Ministres afecta les centrals no emissores de CO2 anteriors a 2005. La vicepresidenta quarta i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha afirmat en roda de premsa que la norma afectarà «de manera positiva» els consumidors domèstics i industrials que veuran una «reducció» de la factura. L'objectiu de l'avantprojecte de llei és acabar amb els anomenats 'beneficis caiguts del cel' que obtenen les elèctriques per l'increment del preu del CO2.