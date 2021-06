Defineixen un perfil de microRNA com a biomarcador per a predir l'evolució de la covid-19 en pacients greus

Els responsables de la recerca són el grup d'Investigació translacional en medicina respiratòria, integrat per professionals de l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), la Universitat de Lleida, (UdL), l'Hospital Arnau de Vilanova i l'Hospital Santa Maria, i el Centre de Investigación Biomédica en Red Enfermedades Respiratorias (CIBERES) de l'Instituto de Salud Carlos III, ha liderat aquesta recerca que ha definit perfils de microRNA associats amb la gravetat del coronavirus i la mortalitat a les UCI.L'estudi observacional s'ha fet en cinc hospitals de l'Estat (l'Arnau de Vilanova, el Santa Maria, el Clínico Universitario de Valladolid, el Universitario del Rio Hortega de Valladolid, el General Universitario Gregorio Marañón de Madrid i el Universitario Infanta Leonor de Madrid) participants en l'estudi CIBERESUCICOVID. L'estudi ha analitzat l'evolució i mortalitat d'un total de 84 pacients, dels quals 37 ingressats en les unitats de vigilància intensiva, reclutats la primera onada pandèmica, de març a juny de 2020.El primer autor de la publicació i investigador Miguel Servet, David de Gonzalo, ha explicat que la identificació de biomarcadors per assistir en el maneg de la covid-19 constitueix una «prioritat» en la recerca actual. Gràcies a aquesta troballa, afegeix, es pot arribar a predir la gravetat en pacients afectats perla covid-19 i evitar la seva evolució.En aquest sentit, explica que han observat diferències en el perfil d'expressió de deu microRNA circulants en els pacients UCI en comparació amb pacients de planta i que gràcies a la seva anàlisi, han identificat una signatura de tres microRNA que «discriminava» entre tots dos grups d'estudi. Així mateix, l'estudi també ha determinat que els pacients que van morir van presentar un perfil específic de sis microRNA circulants.Precisament, una comunicació d'aquest estudi, titulada 'MicroRNA expression profil·le as a potential blood-based biomaker of COVID-19 severity', ha guanyat el primer premi com a comunicació en la 4a Jornada de Recerca Bàsica en Pneumologia, organitzada per la Societat Catalana de Pneumologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears.