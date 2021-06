Ceuta contacta amb 200 famílies marroquines i només 6 reclamen el retorn dels seus fills, que van creuar la frontera

El govern de la ciutat acull actualment a 1.159 menors que van arribar els dies 17 i 18 de maig

El Govern de Ceuta ha assegurat que d'un total de 200 famílies marroquines contactades telefònicament pels serveis socials de la ciutat només 6 han expressat el seu desig que els seus fills menors tornin al seu país després d'entrar a la ciutat durant la crisi del passat 17 i 18 de maig.Segons ha explicat als periodistes el portaveu del Govern de Ceuta, Alberto Gaitán (PP), el número de telèfon posat en servei per la Ciutat Autònoma per als familiars que busquen als seus fills ha rebut més de 4.000 trucades.Fins ara s'han mantingut unes 200 entrevistes amb familiars, encara que només en sis casos estan interessats en què es produeixi aquest retorn.Alberto Gaitán ha assenyalat que la Policia Local recull diàriament a menors pels carrers que no han estat censats per la Policia Nacional.Ceuta té acollits a 886 menors que van entrar a Ceuta durant les jornades del 17 i 18 de maig.D'ells, 253 viuen a l'alberg provisional de Piniers, altres 214 en el poliesportiu cobert de Santa Amelia, 242 menors en el denominat Tarajal II, 146 al Tarajal I i 31 romanen aïllats en una altra nau per haver donat positiu en covid-19.A aquests cal afegir els 273 menors marroquins que estan tutelats per la ciutat i que resideixen en el centre de reallotjament de l'Esperança.«En total tenim 1.159 menors, la qual cosa desborda totes les nostres capacitats i es requereix la intervenció de l'Estat per a solucionar aquest assumpte», ha afegit Gaitán.