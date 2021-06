A partir de dimecres comença l'atenció en oficines per presentar la declaració de la renda

La data límit per a presentar la declaració és el 30 de juny

Actualitzada 01/06/2021 a les 11:18

L'atenció presencial en oficines per fer i presentar la declaració de la renda de 2020 comença aquest dimecres, 2 de juny, sempre que s'hagi sol·licitat cita prèvia, d'acord amb el calendari de l'Agència Tributària.La campanya de la renda i patrimoni de 2020 va arrencar el passat 7 d'abril per la presentació de declaracions a través d'internet, tant amb el programa Renda Web com amb l'aplicació mòbil de l'Agència, i es va completar el 6 de maig amb l'obertura del programa 'Le llamamos' de presentació telefònica.A partir del dimecres, 2 de juny, també serà possible presentar la declaració de manera presencial en oficines, una via que ha estat progressivament substituïda per la telemàtica i telefònica, de manera que en la campanya de 2019 -molt afectada pel confinament per la pandèmia de la covid- només van acudir a ella 316.900 contribuents.La cita prèvia per l'atenció presencial pot sol·licitar-se a la pàgina web o a l'aplicació mòbil de l'Agència Tributària, així com a través dels telèfons 901 22 33 44 i 91 553 00 71.La data límit per a presentar les declaracions és el 30 de juny, excepte per a aquelles amb resultat a ingressar que vulguin domiciliar-se, que han d'estar lliurades abans del 25 de juny.