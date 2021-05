Fernando Simón s'atreveix a posar data a l'eliminació de la mascareta en espais oberts

Considera que si la situació ho permet, es podrà deixar d'utilitzar a l'exterior a finals de juny

Actualitzada 31/05/2021 a les 20:31

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, no ha descartat que es pugui eliminar la mascareta a finals de juny en espais oberts si la situació epidemiològica ho permet. En la roda de premsa habitual dels dilluns Simón ha subratllat que cal ser prudent i mantenir les mesures de protecció personal -especialment la vacunació- amb la intensitat actual, però no ha descartat que si aquests paràmetres es donen i les xifres de la pandèmia continuen descendint com ho estan fent, es pugui prescindir de la mascareta tant en espais oberts com en col·lectius on la vacunació ja és pràcticament total, com ara les residències geriàtriques.