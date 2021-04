Un policia britànic es converteix en el primer agent condemnat per neonazi

Havia estat integrant de l'organització il·legalitzada National Action

Un policia de 22 anys es va convertir aquest dijous en el primer agent britànic a ser declarat culpable per la seva associació amb una organització terrorista neonazi, al final d'un judici celebrat en el llegendari tribunal penal londinenc de Old Bailey.Benjamin Hannam ha estat processat per pertànyer al proscrit grup d'extrema dreta National Action (Acció Nacional, NA en anglès) i per haver mentit en el formulari que va haver d'emplenar per a entrar en la Policia Metropolitana de Londres, Scotland Yard, així com durant el subsegüent procés d'avaluació.Hannam va sol·licitar l'ingrés en Scotland Yard, al juliol de 2017 i l'any passat va ser detingut.El jurat a càrrec del cas, els detalls del qual no podien ser difosos pels mitjans fins avui, va deliberar durant més de 32 hores fins que va declarar la culpabilitat de Hannam.El jove, amb domicili a Enfield, al nord de Londres, havia treballat per a la Policia Metropolitana abans que es trobessin les seves referències en una base de dades del fòrum d'extrema dreta 'Iron March'.Segons detalls divulgats per la Justícia, Hannam s'havia apuntat a aquest fòrum quan es va incorporar a la unitat londinenca de l'organització neonazi NA al març de 2016.La seva associació amb aquest grup va acabar abans que comencés a treballar per a la Policia, però va ser identificat pels agents de la lluita antiterrorista.El comandant Richard Smith, cap del la unitat antiterrorista de Scotland Yard, va dir aquest dijous que es tracta d'un cas «únic».«Òbviament, Ben Hannam va mentir en el seu formulari de sol·licitud d'ingrés en la Policia. Mai hauria pogut ingressar si haguéssim conegut el seu interès en l'extrema dreta i la seva prèvia participació a National Action», va agregar.«Una vegada que confirmem la seva participació en l'organització, prenem mesures immediates per a detenir-ho i portar-ho davant els tribunals», va assenyalar Smith.Segons el procés judicial, la ideologia de National Action està basada en la «puresa ària» i en l'odi cap a grups no blancs, sobretot els jueus, a més de venerar a Adolf Hitler com una «figura divina» i donar suport al genocidi.Al desembre de 2016, el Regne Unit va il·legalitzar National Action per glorificar la mort de la diputada laborista Jo Coix, assassinada poc abans del referèndum del Brexit de juny d'aquest any.La parlamentària va ser assassinada a punyalades a Birstall, nord d'Anglaterra, per Thomas Mair, un britànic pertanyent al grup neonazi National Alliance que va cridar «Britain First» (el Regne Unit primer) mentre la matava.