Troben una nova espècie de dinosaure carnívor a l'Argentina

El 'Llukalkan aliocranianus' mesurava fins a cinc metres de longitud i tenia una gran mandíbula

Actualitzada 31/03/2021 a les 09:19

Un equip científic ha descobert una nova espècie de dinosaure carnívor, batejada com Llukalkan aliocranianus, que habitava a la Patagònia, a l'Argentina actual, segons un estudi publicat aquest dimarts a la revista Journal of Vertebrate Paleontology.Fa 80 milions d'anys, el tiranosaure dominava a l'hemisferi nord, mentre que Llukalkan aliocranianus, un abelisàurid carnívor, era un dels principals depredadors a la Patagònia.El nom que els científics han donat a l'animal, les restes del qual es van trobar a l'oest de l'Argentina, ve del terme maputxe Llukalkan, que significa «el que causa por», i del llatí aliocraniaus, que és «crani diferent».«Aquest descobriment és particularment important perquè indica que la diversitat i abundància d'abelisàurids era notable no només a la Patagònia, sinó també en més àrees durant l'ocàs dels dinosaures», va assenyalar el paleontòleg Federico Gianechini, paleontòleg de la Universitat Nacional de San Luís, a l'Argentina.L'animal, que pertany a una de les 10 espècies fins ara conegudes d'abelisàurids, va viure al Cretaci tardà i, segons els investigadors, mesurava fins a cinc metres de longitud, estava dotat d'una mandíbula extremadament poderosa, dents molt esmolades, enormes peülles i un olfacte molt sensible.Les restes fòssils trobades inclouen una bòveda cranial molt ben preservada que indica que el crani de Llukalkan tenia ossos gruixuts que formaven protuberàncies al cap semblants a les d'alguns rèptils del present com el monstre de Gila i unes certes iguanes.La forma del seu crani indica que posseïa també un sentit de l'oïda millor que la majoria dels abelisàurids coneguts i similar al dels cocodrils actuals.L'estudi apunta que aquest rèptil va habitar la mateixa àrea en el mateix període de temps que una altra espècie d'abelisàurid furelisauria (llangardaix d'espinada rígida), el Viavenator exxoni.Restes fòssils de Llukalkan i Viavenator es van trobar a uns 700 metres uns dels altres a la formació Bajo de la Carpa, prop del famós lloc arqueològic d'Invernada, a l'Argentina.Els abelisàurids conformen una família sorprenent de dinosaures teròpodes, i van viure principalment a la Patagònia i altres zones del sud de Gondwana, la massa continental que formaven el que avui és Àfrica, l'Índia, Antàrtida, Austràlia i Amèrica del Sud.Fins ara s'han trobat restes fòssils de 10 espècies d'aquest temible depredador a la Patagònia. Si bé tots ells s'assemblaven al tiranosaure rex en termes generals, amb petits braços, tenien cranis curts i profunds amb crestes, protuberàncies i banyes.Aquests animals caminaven alçats sobre les seves potes posteriors amb enormes peülles, i usaven les seves agudes dents per a esbocinar a les seves preses, segons l'estudi.