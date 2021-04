Rússia registra un fàrmac contra la covid-19 a base de plasma de recuperats

És el primer medicament d'aquest tipus registrat al món

Actualitzada 01/04/2021 a les 17:21

El Ministeri de Sanitat de Rússia ha autoritzat un fàrmac contra la covid-19 a base de plasma sanguini de persones recuperades de la malaltia, el primer d'aquest tipus registrat en el món, va informar el consorci estatal rus Rostec.El preparat, denominat COVID-globulín, «va ser creat a base de plasma de moscovites que van superar la malaltia», va assenyalar Rostec en un comunicat, en el qual va indicar que la capital russa va donar a aquest efecte 2,5 tones de material biològic.Els estudis del COVID-globulín, desenvolupat pel grup Natsimbio, pertanyent a Rostec, han demostrat que és «segur, manca d'efectes secundaris i té la capacitat de neutralitzar el virus», va afegir.S'espera que, una vegada concloguin les fases II i III, el nou preparat contra la covid-19 s'empri per a tractar casos greus i de gravetat mitjana.El certificat de registre autoritza la prescripció de COVID-globulín a pacients d'entre 18 i 60 anys.Per part seva, la tinenta d'alcalde de Moscou per a Assumptes Socials, Anastasía Rákova, va indicar que les fases II i III de les proves clínica es duran a terme als hospitals de la capital i tindran una durada de sis mesos.«En el curs d'enguany es planeja processar quinze tones de plasma, la qual cosa permetrà donar tractament a entre 10.000 i 15.000 pacients», segons el consorci Rostec.Avui dia Rússia, amb prop de 147 milions d'habitants, acumula més de 4,55 milions de positius per coronavirus i 99.233 morts a causa de la covid-19.