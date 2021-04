Milers de persones acudeixen a la convocatòria d'un festival fals a Bèlgica

La policia va acudir per a dispersar els assistents, que s'havien reunit a l'explanada d'un parc a Brusel·les

Actualitzada 01/04/2021 a les 21:03

Diversos centenars d'agents de policia van intervenir aquest dijous per a desallotjar una esplanada del parc brussel·lès Bois de la Cambre davant la presència de milers de persones convocades a un festival anomenat 'La Boum' que va resultar ser fals.Segons va poder comprovar Efe al parc, la policia va emprar un dron per a advertir als assistents que s'enfrontaven a multes o detencions per congregar-se en grups nombrosos. Les forces de l'ordre es van organitzar per a desallotjar aquest àrea d'un dels parcs més grans de la capital belga i van recórrer a agents a cavall, gasos lacrimògens i un camió cisterna que va llançar aigua a alguns grups reticents a marxar-se.Algunes persones van llançar ampolles als agents de policia i van cridar consignes com «Llibertat» o «Policies, que us fotin». Molts dels evacuats tornaven al parc per altres camins.Un dels joves assistents a la trobada, anomenat Mehdi, va considerar que la reacció de la policia havia estat «innecessària» i, encara que va admetre que algunes persones estaven incomplint les normes, va assenyalar que la majoria estava asseguda al terra i molts d'ells portaven màscares. «Les accions d'evacuació no vetllen per la salut de la gent», va lamentar.Dues hores després del començament de la intervenció policial, un portaveu dels cossos de seguretat va informar que fins al moment s'havia detingut a quatre persones i que tres agents havien resultat ferits pel llançament d'ampolles.La policia havia anunciat un reforç de la seva presència aquest dijous al parc Bois de la Cambre després que a Facebook es convoqués aquest esdeveniment i s'apuntessin al voltant de 18.000 persones mentre altres 51.000 manifestaven el seu interès en un espectacle que no es va produir.«L'activitat 'La Boum' (...) és una notícia falsa del Dia dels Innocents i, per tant, no es durà a terme. No s'ha donat autorització per a un possible festival i la policia reforçarà la seva presència allí», va escriure la Policia de Brussel·les-Ixelles en el seu perfil de Twitter.En una entrevista al diari 'La Libre Belgique', els presumptes organitzadors, emmascarats, es presentaven com a representants d'un col·lectiu d'artistes i «lliurepensadors» que, emprant la coneguda obra del pintor surrealista René Magritte que mostra una pipa amb el títol «Això no és una pipa», asseguraven que «Això no és un festival» i anunciaven més iniciatives en el futur.No obstant això, a Facebook s'indicava que l'esdeveniment començaria aquest dijous a les 18.00 hores (16.00 GMT) i acabaria el divendres a les 7.00 (5.00 GMT), encara que més tard es va canviar la data als mateixos dies però de l'any 2022.El presumpte festival estava previst just un dia després que un tribunal de primera instància ordenés al Govern federal de Bèlgica posar fi a totes les mesures excepcionals adoptades contra la pandèmia del coronavirus en un termini màxim de 30 dies en considerar-les il·legals.L'Executiu ja ha anunciat que recorrerà la sentència.Per a tractar d'identificar als organitzadors d'aquesta cita al parc del Bois de la Cambre i d'una altra prevista per a aquest divendres en el del Cinquentenaire, la Fiscalia de Brussel·les va obrir el dimecres una recerca.La nit anterior, la policia va intervenir al parc del Cinquentenaire per a desallotjar a grups de persones presents en la zona poc abans de les 22.00 hores, quan entra en vigor el toc de queda per la pandèmia.La Fiscalia de Brussel·les va recordar que qualsevol persona present en un esdeveniment d'aquest tipus que no respecti les mesures sanitàries pot ser sancionada d'acord amb les directives de política criminal vigents.