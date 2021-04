Margarita del Val creu que d'aquí 8 setmanes la situació de la pandèmia canviarà

La viròloga del CSIC demana a la ciutadania que aguanti fins a finals de maig quan tots els grups de risc estaran vacunats

Actualitzada 01/04/2021 a les 09:38

La coneguda viròloga del CSIC, Margarita del Val, creu que d'aquí vuit setmanes, a finals de maig, la situació de la pandèmia millorarà i es podran flexibilitzar les restriccions. En una entrevista a Catalunya Ràdio ha explicat que a finals de maig tots els grups de risc ja estaran vacunats, per la qual cosa ha demanat un nou esforç de la ciutadania per extremar les precaucions.«Fins que no estiguin tots els grups de risc vacunats hem de tenir tots una mica de paciència», ha afegit Del Val. Fins llavors, demana que tothom vagi amb compte i es protegeixi. Alhora que ha advertit que estar vacunat no significa que ja es pot fer vida normal sense protecció, ja que els vacunats es poden contagiar igual.Finalment, ha fet una crida a confiar en les vacunes existents, inclosa la d'AstraZeneca que ha estat envoltada de molta polèmica recentment.