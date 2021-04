La UE tanca el març lluny d'haver vacunat el 80% de la població de més de 80 anys i sanitaris

Actualitzada 01/04/2021 a les 13:09

La Unió Europea tanca el mes de març lluny d'haver assolit l'objectiu de vacunar el 80% de la població de més de 80 anys i del personal sanitari. Segons dades del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès), només el 27,4% dels majors de 80 anys estan ja completament vacunats, lluny de l'objectiu que l'executiu comunitari es va fixar al gener. La xifra de majors de 80 anys que ha rebut la primera dosi de la vacuna és del 56,7%. Segons les dades de l'ECDC, només Finlàndia, Irlanda, Malta i Suècia han superat el 80% de vacunació en aquest grup, mentre Portugal i Dinamarca estan a punt d'arribar a aquesta xifra. Espanya no ha facilitat les dades a l'ECDC, però no ha assolit l'objectiu.