La multa per deixar la mascareta on no deus dins del cotxe

Treure-se-la mentre es condueix també comporta una sanció

Actualitzada 01/04/2021 a les 15:13

Portar la mascareta posada ja és una de les accions que hemos incorporat a la nostra vida quotidiana. Són poques les excepcions que ens permeten prescindir d'ella, com per exemple als domicilis privats o quan viatgem sols en cotxe. Hi han certes accions dintre del vehicle que ens poden comportar una sanció per part de les autoritats.D'aquesta manera si la policia ens enxampen traient-nos la mascareta mentre conduïm ens poden sancionar amb 500 euros i sis punts de carnet perquè consideren que estem realitzant una conducció temerària o negligent.A més a més, col·locar-la en un lloc inadequat, com per exemple penjada del retrovisor, pot comportar una multa de 80 euros ja que estem reduint el camp de visió.No portar mascareta a l'interior del cotxe no està penat per punts, però si amb una pena econòmica. A Catalunya, es obligatori portar-la si es viatja amb persones que no formen part de la bombolla de convivència.