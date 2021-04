L'organisme reclama mantenir les restriccions per «compensar» els «retards en el calendari»

Actualitzada 01/04/2021 a les 10:59

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) veu «inacceptablement lent» el ritme de vacunació contra la covid-19 a Europa. En un comunicat, el departament europeu de l'OMS lamenta els «retards en el calendari» i insta les autoritats a mantenir les mesures sanitàries i de distància social per «compensar la baixa cobertura per les vacunes». «Siguem clars, hem d'accelerar el procés amb l'augment de la producció, la reducció de les barreres per administrar les vacunes i utilitzar cadascun dels vials que hi ha emmagatzemats», diu el director per a Europa de l'OMS, Hans Kluge.