Els donants de medul·la òssia van augmentar en 30.631 en 2020, malgrat la pandèmia

Actualitzada 01/04/2021 a les 12:43

El Registre de Donants de Medul·la Òssia (REDMO) va aconseguir el 2020 la xifra de 431.703 a Espanya, la qual cosa implica que van registrar 30.631 noves donacions respecte a les de l'any 2019, malgrat les dificultats derivades de la pandèmia.Així ho ha destacat la Fundació Josep Carreras contra la leucèmia, que ha presentat aquest dijous la memòria del REDMO 2020 al costat de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT) i totes les comunitats autònomes.La Fundació ha destacat que el 2020, malgrat la situació sanitària excepcional, s'ha aconseguit una xifra de donants de progenitors de medul·la òssia, sang perifèrica, sang de cordó umbilical i limfòcits de donants no emparentats molt similar a la de 2019.Segons les dades del REDMO, el nombre de donants de medul·la òssia al món va aconseguir el 2020 els 37.558.025 i Espanya, amb 431.703 donants, es manté en 13a posició mundial, sisena a Europa i és el segon registre públic més gran del continent.A pesar que, per raons mèdiques, els centres de trasplantament sol·liciten preferentment donants homes, la composició actual del registre continua sent majoritàriament femenina i només el 36% dels donants són homes, ha destacat la Fundació Josep Carreras.L'entitat també ha assenyalat que el nombre d'unitats de sang de cordó umbilical disponibles al món és de 799.770 i que Espanya té 64.638, de les quals 547 són noves incorporacions de 2020.En aquest terreny, el REDMO ocupa la primera posició en nombre d'unitats disponibles a Europa i la tercera al món, segons la Fundació Josep Carreras.Així mateix, l'entitat ha destacat que Espanya va proporcionar el 2020 un total de 335 donacions per a pacients de 23 països, de les quals 220 van ser a partir de donants voluntaris i 115 d'unitats de sang de cordó umbilical.La fundació ha assenyalat també que els hospitals espanyols van sol·licitar el 2020 al REDMO un total de 1.034 cerques de donant no emparentat per a pacients espanyols, un 6% més en comparació amb 2019.La mitjana del temps de cerca per trobar un donant compatible va ser de 26 dies, encara que el 93% dels donants (1.460 en total) es van localitzar abans de dos mesos, segons dades del REDMO.A més, es van poder realitzar 459 trasplantaments a partir de donant no emparentat i es van coordinar 501 col·lectes, una més que el 2019.De les col·lectes, 479 van ser a partir de donants voluntaris i 22 van procedir d'unitats de sang de cordó umbilical. El 26% d'aquestes donacions són de donant no emparentat i el 77% de les unitats de sang de cordó umbilical provenien d'Espanya.El confinament de març a juny de 2020 a causa de la pandèmia va reduir la mobilitat dels donants per desplaçar-se als centres de referència per a inscriure's i també va afectar la mobilitat per a fer proves d'ampliació d'informació per a les persones ja inscrites.Amb l'objectiu de minimitzar el risc per aquests donants, aquestes proves es van substituir per un extens qüestionari telefònic dut a terme per personal del REDMO, ha assenyalat la Fundació.Quant a la logística, el trasllat dels progenitors hematopoètics (medul·la òssia o sang perifèrica) del donant fins al centre hospitalari on es trobava el pacient va ser i continua sent un dels grans reptes de la pandèmia, a causa del tancament de fronteres, les cancel·lacions de vols i la difícil coordinació de les recollides per la impossibilitat d'entrada dels couriers responsables de transportar els progenitors hematopoètics des del centre de col·lecta fins a l'hospital trasplantador- en alguns països, ha subratllat l'entitat.Per pal·liar aquesta situació, ha recordat que al març de 2020 l'ONT va posar en marxa un operatiu especial amb la Guàrdia Civil perquè els couriers no haguessin de sortir de l'aeroport i es lliuressin els productes als professionals sanitaris en les dependències de la Guàrdia Civil.Així mateix, donada la impossibilitat de viatjar en determinats moments del 2020, el REDMO ha recordat que va coordinar vuit donacions familiars que majoritàriament eren per a residents a l'estranger el donant familiar del qual residia a Espanya i que no podien desplaçar-se a l'altre país per a fer la donació.