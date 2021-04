El Pentàgon pagarà 22.000 milions a Microsoft per la seva realitat augmentada

Estats Units les proporcionarà al seu exèrcit

El Pentàgon ha anunciat aquest dimecres que ha signat un contracte de 21.880 milions de dòlars a deu anys perquè Microsoft proveeixi a l'Exèrcit estatunidenc amb els seus serveis de realitat augmentada i adaptar a la defensa les seves HoloLens, que permeten treballar en remot i visualitzar informació.Microsoft produirà més de 120.000 HoloLens, ulleres de realitat augmentada, adaptades a les necessitats de l'Exèrcit dels Estats Units.Aquest és el primer gran èxit per a la tecnologia de realitat augmentada de la companyia de Redmond (Washington), que ha suposat anys d'inversió, investigació i desenvolupament i que segueix sense ser acollida pel gran públic en tecnologia de consum.Aquest nou contracte se suma al tancat en 2018 per valor de 480 milions de dòlars per produir prototips del Sistema Visual Integrat Augmentat o IVAS.La tecnologia IVAS permet als soldats localitzar objectius, guiar-se en el terreny, rebre comunicacions o aconseguir una millor coordinació en temps real, segons va poder constatar Efe fa uns anys en una demostració al Pentàgon.La incorporació de les més avançades HoloLens permetrà, segons Microsoft, tenir un millor coneixement de la situació, compartir informació i «prendre decisions més ràpid en diversos escenaris».El contracte també faria ús del núvol Azure de Microsoft i atorga encara més pes a la multinacional com a gran contractista tecnològic del Pentàgon.Microsoft va aconseguir el 2019 arrabassar un milionari contracte amb el Pentàgon per a serveis al núvol a Amazon, que ha demandat al govern estatunidenc per la decisió, que podria costar-li 10.000 milions de dòlars.Alguns empleats de Microsoft han lamentat públicament que els desenvolupaments en els quals han treballat, com les HoloLens, pensades per a empreses i electrònica de consum, s'hagin convertit en serveis armamentístics.Microsoft va presentar aquest mes el seu producte Mesh de realitat augmentada, que permet treballar en remot i interactuar amb representacions hologràfiques de companys de treball en temps real, així com treballar en modelatge tridimensional o visualitzar informació d'una manera gairebé de ciència-ficció.