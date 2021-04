Dubtes i respostes després de tres mesos de vacunació contra la covid

Quan ens podrem vacunar i si podrem escollir la vacuna que ens posaran són algunes de les preguntes que es fan els espanyols

Actualitzada 01/04/2021 a les 11:12

Per què les comunitats no estan vacunant per igual als col·lectius prioritzats?

Elecció de la vacuna

Immunitat

Quan serà el meu torn per a vacunar-me? Puc triar vacuna? Per què hi ha disparitat en el procés entre comunitats autònomes? Són algunes preguntes que poden sorgir entre la població en aquests tres mesos des que les primers sèrums van arribar a Espanya i algunes de les quals encara no tenen resposta.El 90% de la gent gran de les residències i centres geriàtrics ja està immunitzat després d'haver rebut les dues dosis, mentre que el 98% té almenys una, no obstant això, encara no s'ha completat el col·lectiu de majors de 80 (només el 70,8% ha rebut una dosi i el 40,2% ja és immune a la malaltia), quan el Ministeri de Sanitat s'havia fixat com a objectiu haver-lo fet a finals de març i principis d'abril.I és que en la primera etapa, els residents i personal dels centres de gents gran i d'atenció a grans dependents, personal sanitari i sociosanitari i grans dependents no institucionalitzats han estat els prioritaris.Està en procés també la segona etapa de la campanya, en la qual es disposa de més dosis que en la primera: en el que va de setmana han arribat una mica més d'un milió (en concret 672.750 de Pfizer i 393.600, de Moderna) i avui arribarà un altre milió d'AstraZeneca.En aquesta els grups diana són els majors de 80, un altre personal sanitari i sociosanitari, els treballadors essencials -com policies i professors-, les persones d'entre 70 i 79, les d'entre 60 i 69, també els menors de 60 amb condicions de risc, així com aquelles que tenen entre 56 i 59 i 45 i 55.La cinquena actualització de l'estratègia de vacunació aprovada dimarts passat per la Comissió de Salut Pública recull les indicacions per a la vacuna de Janssen quan estigui disponible a Espanya l'abril vinent, que anirà destinada a persones a partir de 66 anys.Amb la vacuna d'AstraZeneca es continuarà vacunant a persones de 56-65 anys, començant per les de major edat, i s'ha ampliat el límit d'edat fins als 65 anys per a completar la immunització dels grups dels treballadors essencials.Perquè si bé hi ha una estratègia comuna, cada comunitat té les competències en Sanitat i, per tant, la possibilitat de fer una adaptació al que elles interpreten del document basi que es guia per criteris d'edat, segons assenyala a Efe el president de l'Associació Nacional d'Infermeria i Vacunes (Anenvac), José Antonio Forcada.Així, en algunes comunitats es va començar vacunant als majors de 90, en altres als de 80 i altres, entre elles Madrid, han començat ja a vacunar amb AstraZeneca als majors de 60, ressalta Forcada.«Al final cadascuna estableix un criteri diferent», apunta l'expert, de manera que, per exemple, dins dels treballadors essencials cridats a vacunar-se amb el sèrum d'aquesta farmacèutica, «hi ha comunitats que han començat per policies, unes altres per professors...».Aquesta situació «ajuda bastant a crear una certa confusió entre la gent perquè no acaben d'entendre per què la vacunació es tracta d'una manera diferent en una comunitat que en una altra», sosté el president d'Anenvac.I en aquest procés la manera de citar als futurs vacunats també pot canviar entre comunitats fins i tot entre zones bàsiques de salut; el normal, indica Forcada, és que rebin una trucada telefònica però pot ser a través de sms o de correu electrònic.Quant a dubtes sobre si es pot triar vacuna, Sanitat és categòrica: la vacuna a administrar «no pot ser a demanda o elecció amb la finalitat de no soscavar els principis i valors ètics de l'estratègia».«La vacuna a aplicar ha de basar-se en l'eficàcia i la seva indicació per als diferents grups de població. A més, la pauta completa s'administrarà amb la mateixa vacuna», assenyala Sanitat.De fet, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en ser preguntada sobre la possibilitat que algú es negués a vacunar-se amb una determinada marca i triés fer-ho amb una altra, s'ha limitat a dir: «No està contemplada en l'Estratègia de Vacunació. Si no es vacuna, per ara no es vacunaria».El president d'Anenvac sosté que una «segona oportunitat» depèn també de les comunitats. «El lògic és que si la rebutges, et quedis al final del teu grup corresponent, però cada comunitat és la que pren les decisions», subratlla.Es desconeix de moment quant dura la immunitat de les vacunes contra la covid, tal com afirma la Societat Espanyola d'Epidemiologia (SEE), alguna cosa que es podrà avaluar conforme vagi transcorrent el temps.D'aquesta manera, tampoc se sap si caldrà vacunar-se cada any, com ocorre, per exemple, amb la grip i la SEE assegura sobre aquest tema que si no apareixen variants que evadeixin l'efecte de la vacuna, el més probable és que sigui prolongat.