Condemnen a Sèrbia a un àrbitre a 15 mesos de presó per abusar del càrrec en un partit

Un tribunal ha considerat que va afavorir un equip, l'any 2018, per accedir a la Lliga Europa

Actualitzada 31/03/2021 a les 17:00

L'àrbitre Srdjan Obradovic ha estat condemnat aquest dimecres a 15 mesos de presó i deu anys d'inhabilitació per abusar del càrrec en afavorir durant un partit de la primera divisió al maig de 2018 a l'Spartak Subotica davant el Radnicki Nis.La sentència de primera instància, que pot ser recorreguda, va ser dictada per la Sala de lluita contra la corrupció de l'Alt Tribunal de Novi Sad (nord), va informar l'agència de notícies sèrbia Tanjug.Segons la condemna, es prohibeix a Obradovic també exercir qualsevol càrrec en la Federació del Futbol nacional durant els deu anys.La victòria en el duel de la penúltima jornada de la Superlliga sèrbia disputat el 13 de maig de 2018 a Subotica entre l'Spartak i el Radnicki havia de portar a un dels dos equips al tercer lloc de la lliga nacional i amb això a classificacions per a la Lliga Europa.L'Spartak va vèncer 2-0 després de dos penals, un d'ells qualificat llavors per la premsa esportiva com a «escandalós», i amb un jugador més, ja que un golejador del rival va ser expulsat amb una targeta vermella.La Policia va interrogar a l'àrbitre després del partit pel fet que la seva actuació va aixecar sospites d'un possible tripijoc i el seu testimoniatge va ser emprat per a denunciar-ho a la fiscalia.