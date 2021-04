L'Agència Tributària inicia la campanya el proper 7 d'abril

Actualitzada 01/04/2021 a les 14:36

El proper dimecres 7 d'abril arrenca la campanya de la declaració de la renda de 2020 que s'allargarà fins al 30 de juny. Com cada any, l'Agència Tributària posa a disposició dels contribuents un esborrany que es pot consultar a través de la seva pàgina web o de la seva aplicació.La declaració es podrà presentar per telèfon a través del programa «Le Llamamos», a les oficines de l'Agència amb cita prèvia o confirmant el borrador a través d'Internet. La declaració per telèfon es podrà fer a partir del 6 de maigi de forma presencial a partir del 2 de juny. La cita prèvia es podrà demanar a partir del 27 de maig a través del telèfon o la pàgina web.Per poder consultar l'esborrany de la declaració els contribuents han d'estar registrats a la pàgina web de l'Agència Tributària i accedir a «Renda 2020». Aquí s'ha de prémer «Tràmits destacats» i seleccionar l'opció «Servei de tramitació esborrany /declaració (RENDA WEB)».En cas de no estar registrat, els usuaris poden identificar-se amb un número de referència que s'ha d'haver obtingut prèviament; amb un certificat digital o DNI electrònic; o amb el sistema Cl@ve PIN.El número de referència es pot obtenir a través de la pàgina web de l'Agència Tributaria sempre indicant el valor de la casella 505 de la renda de 2019.