Científics canadencs aconsegueixen refredar antimatèria utilitzant un làser

Amb aquest avenç es podran realitzar experiments per revelar per què l'univers està fet principalment de matèria i no de parts iguals

Actualitzada 01/04/2021 a les 12:02

Científics canadencs han revelat aquest dimecres una tècnica basada en la utilització de làser que permet per primera vegada refredar, manipular i estudiar antimatèria, una cosa que fins ara semblava impossible perquè els seus àtoms es transformen quan estan en contacte amb matèria.Segons un article publicat avui a la revista científica Nature per científics canadencs adscrits a l'experiment ALPHA del Laboratori Europeu de Física de Partícules (CERN), el làser produït al Canadà «refreda una mostra d'antimatèria fins a aconseguir gairebé el zero absolut».El zero absolut és la temperatura més baixa possible i els científics han determinat que s'aconsegueix a -273,15 graus centígrads. A aquesta temperatura, les molècules no tenen moviment.L'investigador de la Universitat de Columbia Britànica Takamasa Momose, de l'equip canadenc d'ALPHA i que ha dirigit el desenvolupament del làser, va declarar en un comunicat que «els resultats d'avui són la culminació d'anys de programa de investigació i enginyeria».Momose va afegir que amb aquesta tècnica es podran respondre qüestions bàsiques de la física.«Com respon l'antimatèria a la gravetat? Pot l'antimatèria ajudar-nos a comprendre les simetries en física? Aquestes respostes poden canviar fonamentalment el nostre enteniment de l'univers», va explicar el científic.La utilització de làser per refredar àtoms de matèria és una tècnica utilitzada des de fa 40 anys i que ha canviat de manera radical la física d'àtoms. Però és la primera vegada que aquesta tècnica s'aplica a l'elusiva antimatèria.Els investigadors canadencs van subratllar que en refredar l'antimatèria es podran realitzar experiments de gran precisió sobre les seves característiques que poden revelar per què l'univers està fet principalment de matèria i no de parts iguals de matèria i antimatèria com havien previst els models del Big bang.Les teories científiques sobre l'origen de l'univers indiquen que originalment estava format de matèria i antimatèria en proporcions similars. En els experiments realitzats fins ara, no obstant això, l'univers està només format per matèria i els científics no han pogut explicar l'absència de l'antimatèria en les seves observacions.Makoto Fujiwara, un altre dels científics canadencs integrant de l'equip ALPHA i qui va proposar inicialment la idea d'utilitzar làser, va afegir que aquesta tècnica obre el camí a desenvolupar «noves tècniques quàntiques per a estudis d'antimatèria».«El meu pròxim somni és fer una 'font' d'anti àtoms llançant l'antimatèria refredada amb làser a l'espai lliure. Si es fes, permetria una nova classe totalment nova de mesures quàntiques que abans eren impensables», va afegir Fujiwara.En aquest sentit, Momose va assenyalar: «Estem un pas més prop de ser capaços de fabricar les primeres molècules d'antimatèria del món en unir antiàtoms utilitzant la nostra tecnologia de manipulació de làser».