Una dosi de les vacunes de Pfizer i Moderna és efectiva en un 80%

Actualitzada 30/03/2021 a les 09:44

Una sola dosi de les vacunes contra la covid-19 de Pfizer i de Moderna, que requereixen de dues inoculacions, té una efectivitat del 80% per a prevenir el contagi, segons un estudi publicat aquest dilluns pels Centres de Control i Prevenció de Malalties (CDC, en anglès) dels Estats Units.Aquest efecte va ser observat dues setmanes després de la primera dosi en l'estudi, realitzat amb 4.000 treballadors sanitaris entre el 14 de desembre i el 13 de març.«Estic entusiasmada de compartir informació sobre aquest nou estudi dirigit pels CDC (...), que avalua l'efectivitat de les vacunes de Pfizer i Moderna a l'hora de prevenir les infeccions», va anunciar la directora dels CDC, Rochelle Wallensky, en una roda de premsa.Els resultats van mostrar que el risc d'infecció es va reduir en un 90% entre les persones que van rebre les dues dosis recomanades; que van començar a tenir un efecte protector fins i tot després de la primera injecció, en reduir el risc de contagi en un 80% dues setmanes després.Aquest estudi coincideix amb l'acceleració del procés de vacunació als EUA, amb més de 3 milions de dosis administrades diàriament.A data d'ahir, diumenge, 93 milions de persones havien rebut almenys una dosi d'algunes de les vacunes autoritzades als EUA, i uns 51 milions de persones estaven ja completament immunitzades.El president estatunidenc, Joe Biden, ha marcat com a data per a un retorn a una relativa normalitat la festa del Dia de la Independència al país, el 4 de juliol.Els EUA ha concedit autorització per a ús d'emergència a les vacunes de Pfizer i Moderna, i a la de Johnson & Johnson, que és monodosis i l'efectivitat de la qual és una mica menor.El país, el més colpejat del món per la pandèmia, registra més de 30,2 milions de contagis de covid-19 i més de 549.000 morts, segons el recompte independent de la Universitat Johns Hopkins.