Sanitat i les comunitats autònomes revisaran la llei que obliga a portar mascareta a la platja

Les noves propostes es presentaran al proper Consell Interterritorial que se celebrarà la propera setmana

Actualitzada 31/03/2021 a les 14:19

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha explicat que les comunitats autònomes i el Govern han acordat debatre la nova llei aprovada al BOE que regula l'obligatorietat de la mascareta, fins i tot a la platja i la piscina, independentment de la distància de seguretat. La decisió s'ha pres al Consell Interterritorial de Salut que s'ha celebrat a Valladolid ja que alguns punts han quedat «obsolets». Les noves propostes es presentaran al proper Consell que se celebrarà la propera setmana.El Departament de Salut de Catalunya, per la seva banda, ha encarregat un informe jurídic sobre si la nova normativa estatal sobre mascaretes «col·lisiona» amb la que hi ha vigent a Catalunya. El secretari general del Departament de Salut, Marc Ramentol, ha reconegut a SERCat que l'enduriment de la norma li ha generat «sorpresa» i ha afegit que molts territoris, no només Catalunya, han fet arribar al Ministeri de Salut la seva «perplexitat».«Entenem que no hi ha cap motiu objectiu per variar els criteris d'ús de la mascareta vigents fins ara», ha manifestat. Ha demanat també no «distreure» la ciutadana amb debats «que no aporten valor» i centrar-se en garantir el seu ús.La consellera Alba Vergés, per la seva banda, ha donat per fet que la nova norma no hauria d'implicar cap canvi per a Catalunya. «Nosaltres ja la tenim obligatòria», ha dit en relació a la mascareta, recordant que també és d'ús obligat en espais oberts, sempre que no sigui «incompatible» amb l'activitat que es vol dur a terme. Com a exemple, ha parlat de banyar-se a la platja. «Per nosaltres no és res nou», ha insistit, assegurant que Catalunya es manté amb l'ús de la mascareta dins dels mateixos paràmetres que ho ha fet des de l'estiu passat.