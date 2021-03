Rússia registra la primera vacuna anticovid per animals

Actualitzada 31/03/2021 a les 10:56

El Servei Federal de Vigilància Veterinària i Fitosanitària de Rússia (Rosseljoznadzor) ha anunciat aquest dimecres el registre de la primera vacuna anticovid per animals, la Carnivac-Cov.La vacuna, inactivada, ha estat elaborada pel Centre Federal de Salut Animal, ha assenyalat el subdirector de Rosseljoznadzor, Konstantín Sávenkov, en un comunicat publicat a la pàgina web de l'organisme regulador.Ha explicar que les proves clíniques del preparat van començar a l'octubre passat i que en elles es van emprar gossos, gats, visons, guineus comunes i àrtiques, i altres animals.«Els resultats dels estudis permeten concloure que la vacuna és segura i crea immunitat» ja que «el cent per cent dels animals vacunats va generar anticossos contra el coronavirus», va assegurar Sávenkov.Els científics estudien actualment la durada de la immunitat creada per la vacuna, que avui dia és d'almenys sis mesos, segons els seus desenvolupadors.«Ja a l'abril es pot posar en marxa la producció massiva de la vacuna», ha avançat Sávenkov, qui ha destacat la importància de comptar amb un preparat per protegir els animals pel fet que ja s'ha informat de casos de covid-19 entre ells.