Ratpenats o laboratori? Les 4 teories sobre la covid que ha estudiat l'OMS

L'informe presentat per l'organisme indica com a teoria més probable la de l'animal intermedi, però no descarta altres possibilitats

La teoria més probable: un animal intermedi

La hipòtesi menys probable: accident de laboratori

Probabilitats intermèdies: carn congelada o contagi directe

L'esperat informe de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) sobre l'origen de la covid-19, publicat aquest dimarts després de 28 dies de treball de camp d'experts a Wuhan (la Xina), presenta quatre possibles teories sobre l'aparició del coronavirus SARS-CoV-2 en humans, sense descartar cap del tot.No obstant això, l'informe aclareix que algunes de les teories són més probables que unes altres, destacant que és necessari prosseguir la recerca de totes elles.L'informe considera «molt probable» que el coronavirus causant de la covid-19 arribés a l'ésser humà procedent d'un animal que presenta coronavirus molt semblants (potser un ratpenat o un pangolí) però no directament, sinó a través d'un o diversos animals intermedis.Encara que l'ADN del SARS-CoV-2 és un 96% semblant a un altre coronavirus detectat en en ratpenat de ferradura, els experts consideren que la distància evolutiva entre un i un altre virus és de «diverses dècades», la qual cosa suggereix una «baula perduda», possiblement variacions formades en altres animals abans que en l'home.En contra d'aquesta teoria està el fet que no s'han trobat evidències de SARS-CoV-2 en molts dels animals domèstics i salvatges criats en granges de la Xina.L'informe no va considerar la possibilitat d'un alliberament deliberat del coronavirus, ja descartada anteriorment per altres experts després d'analitzar el genoma del SARS-CoV-2.Un alliberament involuntari en laboratori sí que podria ser plausible, ja que «encara que són rars, els accidents ocorren i diversos laboratoris del món treballen amb coronavirus», assenyala l'estudi.L'informe indica que el coronavirus de ratpenat esmentat, el més pròxim al SARS-CoV-2, era estudiat en l'Institut de Virologia de Wuhan i que el centre de control de malalties de les ciutats es va canviar de seu el 2 de desembre de 2019, un moment en el qual els treballs de laboratori poden sofrir pertorbacions.No obstant això, l'informe assenyala que els tres laboratoris de Wuhan que estudiaven coronavirus tenien alts nivells de bioseguretat, que no es van reportar incidents en la mudança del 2 de desembre i que cap genoma en ells era idèntic al SARS-CoV-2.Tot això fa «altament improbable» la teoria de l'origen de la pandèmia en un laboratori, conclou l'informe.En un terme mitjà de probabilitat entre les dues teories anteriors es troben altres dues: la transmissió directa des d'un animal a l'home o el contagi a través de la cadena alimentària, potser per menjar congelat que podria fins i tot provenir de països diferents a la Xina.El document afegeix que, encara que en alguns països els éssers humans arriben a consumir ratpenats o pangolins, no hi ha evidència directa de transmissió del coronavirus d'aquesta manera, ni es va detectar carn d'ells en els mercats de Wuhan.Sobre la quarta teoria, que remena la cadena alimentària com a transmissor, l'informe admet que la Xina va tenir el 2020 rebrots del coronavirus causant de la covid-19 relacionats amb carn congelada procedent d'altres països i s'ha comprovat que aquest i altres coronavirus poden sobreviure en temperatures baixes.També s'esmenten estudis d'aigües residuals en països com Espanya o Itàlia que van detectar presència del SARS-CoV-2 abans de desembre de 2019, quan es van registrar els primers casos de covid-19 a Wuhan.No obstant això, en contra d'aquesta teoria s'indica que la concentració de coronavirus trobada en aliments congelats era molt baixa i que seria molt estrany que el virus circulés ja en la cadena alimentària abans que s'haguessin detectat grans brots de transmissió entre humans.