Actualitzada 31/03/2021 a les 21:16

El president de França, Emmanuel Macron, ha anunciat en un missatge televisiu adreçat als seus compatriotes que l'Elisi ha decidit tancar entre tres i quatre setmanes les escoles, segons l'edat dels alumnes, en un intent de contenir la tercera onada de la covid-19 que afecta amb força la població. Es tancaran també les llars d'infants i s'estendran a tot el país les restriccions de mobilitat que actualment afecten 19 departaments francesos. A banda, els comerços no essencials restaran tancats i no hi podrà haver mobilitat entre regions, excepte per motius laborals o de causa major. Macron també ha indicat que fins al cap de setmana es permetrà que les famílies es moguin per si volen instal·lar-se a segones residències.