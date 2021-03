Espanya recomana als seus ciutadans que surtin de Birmània el més aviat possible

Abans del cop d'estat de l'1 de febrer uns 90 espanyols residien al país, molts dels quals ja l'han abandonat

Actualitzada 31/03/2021 a les 11:50

Les autoritats espanyoles han recomanat aquest dimecres als seus ciutadans que surtin de Birmània (Myanmar) el més aviat possible davant la recrudescència de la violència militar contra les protestes i el conflicte amb les minories ètniques.«En el cas que vostè es trobi actualment a Myanmar: Es recomana abandonar el país en la major brevetat possible, fent ús dels vols disponibles per a sortir de Myanmar», diu el missatge del ministeri d'Exteriors espanyol.Més de 500 civils han mort, almenys un centenar d'ells el passat cap de setmana, a causa de la repressió de les protestes prodemocràtiques per part dels policies i soldats des del cop d'estat del passat 1 de febrer, segons dades de l'Associació per a l'Assistència de Presos Polítics de Birmània (AAPP).«Es preveu que en els pròxims dies i setmanes continuïn escalant de manera significativa els episodis de violència a les principals ciutats del país, i especialment a Yangon (Rangún)», assenyala la recomanació del ministeri.Altres país de la UE com Alemanya, Finlàndia, Suècia, Dinamarca, Àustria i Irlanda, igual que els EUA, el Regne Unit i Austràlia també ha recomanat als seus ciutadans que abandonin el país.Abans del cop d'estat de l'1 de febrer uns 90 espanyols residien a Birmània, molts dels quals han abandonat ja el país.Segons els vídeos i els testimonis, les forces de seguretat han assassinat a manifestants i altres persones a les seves llars, inclosos nens, al mateix temps que mantenen sota arrest a més de 2.600 presoners polítics, inclosa la líder i nobel de la pau, Aung San Suu Kyi.No obstant això, els manifestants del pacífic moviment de desobediència civil surten al carrer diàriament per protestar contra la junta militar.La implicació de la guerrilles ètniques en el moviment de protesta contra la junta fa témer una escalada de la violència i fins i tot l'extensió per tot el territori de la guerra civil que lliuren diversos grups armats contra l'Exèrcit des de fa dècades.L'Exèrcit birmà ha bombardejat a civils en les zones controlades per la guerrilla karen al costat de la frontera amb Tailàndia, la qual cosa ha provocat milers de desplaçats, al mateix temps que també s'ha empitjorat el conflicte amb la guerrilla de la minoria kachin.