Espanya rebrà dijous més d'un milió de vacunes d'AstraZeneca

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha anunciat aquest dimecres que demà arribaran a Espanya més d'un milió de vacunes d'AstraZeneca, que se sumen al milió de Pfizer i Moderna del passat dilluns per a completar la primera setmana amb més de dos milions de noves dosis.En una roda de premsa a Valladolid, al final d'una reunió del Consell Interterritorial de Salut, Darias ha informat que el paquet de vacunes d'AstraZeneca que arribarà demà serà distribuït el divendres a les comunitats autònomes.Ha explicat així mateix, amb dades d'ahir que ja han estat administrades a Espanya més de 7,7 milions de dosis de vacunes contra la covid i que 2,6 milions de persones ja compten amb la pauta completa de dues dosis.Darias ha indicat que el 80% de la població inclosa en els grups 1 a 6 de vacunació ha tingut ja una dosi administrada, mentre que el 41% compta ja amb les dues dosis.Els grups 1 a 6 inclouen a residents i personal sanitari de centres de majors; professionals a primera línia en l'àmbit sociosanitari; treballadors d'institucions penitenciàries; grans dependents; persones vulnerables per la seva edat, i col·lectius en actiu amb una funció essencial per a la societat.La ministra ha insistit que és important que les comunitats autònomes vacunin tots els dies de Setmana Santa, i ha destacat l'augment del ritme d'arribada de vacunes a Espanya, sent aquesta la primera setmana amb més de dos milions de dosis.«Estem agafant cada vegada més impuls a això que hem dit que a partir del mes d'abril s'anaven a multiplicar almenys per tres o per quatre l'arribada de vacunes respecte al primer trimestre», ha indicat Darias, qui ha comparegut davant la premsa al costat de la consellera de Sanitat de Castella i Lleó, Verónica Casado.