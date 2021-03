El Govern espanyol manté la tradició d'aprovar indults que demanen confraries religioses

En quatre anys s'han concedit 182 indults, dels quals un de cada quatre va ser sol·licitat per confraries

Actualitzada 31/03/2021 a les 16:11

El Govern espanyol ha mantingut un any més la tradició i, després de l'aturada de 2020 per la pandèmia i el confinament, aquesta Setmana Santa seran indultats previsiblement set condemnats a petició de diferents confraries.Cinc d'aquests indults van ser aprovats ja pel Consell de Ministres celebrat la setmana passada i és probable que en la reunió del pròxim dimarts 6 d'abril es doni llum verda a altres dos, apunten a Efe fonts el Ministeri de Justícia.Encara que Podemos s'ha mostrat en diverses ocasions en contra d'atorgar indults a petició de les confraries en un Estat laic, l'Executiu ha decidit atendre algunes de les 21 sol·licituds registrades per aquestes entitats de caràcter religiós.Van ser presentades l'any passat i, apunten les fonts consultades, cada expedient ha estat estudiat i tramitat com la resta de peticions d'indults que arriben al Govern de la mà d'organitzacions i institucions de tota mena.Les confraries les sol·licituds de les quals han estat ateses enguany són totes andaluses i destaca el cas de la de Jesús El Rico de Màlaga.Pràcticament cada any des de fa dècades es dóna llum verda a una de les seves peticions i enguany l'Executiu ha aprovat tres d'aquests expedients, elevats «en compliment del privilegi atorgat pel Rei Carles III» a aquesta entitat, segons s'assenyala en els textos dels respectius reials decrets.El monarca va dictar una pragmàtica real després de l'epidèmia de pesta que va sofrir Màlaga i que va portar a suspendre les processons de Setmana Santa en 1759; els presos es van amotinar i van aconseguir escapar i treure la imatge de Jesús El Rico al carrer, després del que van tornar a les seves cel·les. Dies després, segons la llegenda, la pesta va remetre.Tres persones s'han beneficiat aquest any de les peticions d'aquesta confraria: un condemnat a dos anys i tres mesos per un jutjat penal de Màlaga per robatori amb força a casa habitada; una dona condemnada per l'Audiència de Màlaga a quatre anys per un delicte contra la salut pública; i un altre home condemnat també per l'Audiència provincial a tres anys i tres mesos de presó per tràfic de drogues.Dels 182 indults concedits pel Govern entre els anys 2015 i 2019, pràcticament un de cada quatre (el 23,6%) va ser sol·licitat per confraries.Cada semestre es resolen una mitjana de 2.000 expedients, però la concedits es mantenen per sota de l'1% sobre la base d'una llei que data de 1879 i que es va intentar reformar en la passada legislatura, sense que van concloure els treballs parlamentaris.El PSOE defensava excloure d'aquesta mesura de gràcia als condemnats per corrupció i violència de gènere, i el PP apostava per prohibir els indults en els caos de rebel·lió i sedició.