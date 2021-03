Descobreixen una possible clau per frenar la metàstasis del càncer de mama

Investigadors de la USC apunten a l'actuació sobre la proteïna POU1F1 que incideix directament en el tumor

Amb aquest nou descobriment s'obre una via de futur per poder actuar sobre la proteïna POU1F1 i abordar el càncer. La idea seria frenar la progressió del tumor perquè no produeixi metàstasis o que en creï menys.

El grup del CiMUS de la Universidad de Santiago de Compostela han descobert que la proteïna POU1F1 és capaç de modificar el fenotip de les cèl·lules cancerígenes i afavorir la progressió tumoral i la metàstasis, segons ha avançat l'Heraldo de Aragón.Román Pérez-Fernández, investigador que lidera l'estudi, assegura que «la POU1F1 es produeix a la glàndula mamària i que quan es produeix molta és dolenta, perquè fa que les cèl·lules tumorals creixin més, migrin més, invadeixin més i, per tant, que facin metàstasis».Segons el nou estudi, la proteïna regula una encima que és clau per a la formació del lactat, el qual es produït per les cèl·lules cancerígenes en el que es denomima efecte Warburg.«El lactat augmenta la proliferació, la migració i la invasió de les cèl·lules del càncer de mama. A més, activa els fibroblastos normals transformant-los en fibroblastos associats al càncer», explica un dels firmants de l'estudi, Anxo Martínez-Ordóñez.