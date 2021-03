Descobreixen que un suplement natural aplicat a mares lactants aconsegueix reduir l'obesitat infantil

El sobrepès afecta al voltant del 41% dels nens i nenes d'entre 6 i 9 anys a l'Estat

Suplementar durant la lactància la dieta materna amb betaïna, un nutrient que es troba en cereals integrals, espinacs, remolatxa o quinoa, podria disminuir el risc d'obesitat infantil, segons un estudi realitzat en models animals.Els resultats es publiquen a Science Traslational Medicine i els autors van observar que aquesta suplementació amb betaïna -que a més és present de manera natural en la llet materna- indueix canvis transitoris en la microbiota intestinal de les cries i millora la seva salut metabòlica a llarg termini.Aquesta és la principal conclusió de l'estudi en el qual han participat investigadors del Centre de Recerca Biomèdica en Xarxa d'Obesitat i Nutrició (Ciberobn) juntament amb l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu i l'Hospital Sant Joan de Déu Barcelona.A més, han col·laborat el Centre de Regulació Genòmica, la Universitat de Barcelona, el Consell Superior de Recerques Científiques i diversos centres dels Estats Units, entre altres.En una nota de premsa, el Ciberobn recorda que una de les majors amenaces per a la salut dels nens és el sobrepès i l'obesitat, que afecta a Espanya al voltant del 41% dels nens i nenes d'entre 6 i 9 anys; a nivell mundial, més de 41 milions de nens menors de 5 anys presenten sobrepès o obesitat.Carles Lerín, coordinador de l'estudi, explica que els períodes gestacional i postnatal defineixen de manera important la susceptibilitat a desenvolupar malalties cròniques en edat adulta.«En particular, el període de lactància materna és una finestra d'oportunitat per a intervencions nutricionals amb l'objectiu de reduir el risc d'obesitat infantil».Per a arribar a les seves conclusions, l'equip va analitzar mostres de llet materna de dos grups poblacionals diferents, un dels Estats Units i un altre de la Comunitat Valenciana, comprovant que una menor concentració de betaïna en la llet estava associada a un creixement més ràpid durant els primers mesos de vida, la qual cosa suposa un factor de risc per al desenvolupament d'obesitat infantil.Per a estudiar si la suplementació de la llet materna amb betaïna podia millorar la salut metabòlica dels nens, l'equip va realitzar una sèrie d'experiments en models animals.Així, van observar que aquesta suplementació només durant la lactància augmentava el contingut d'aquest nutrient en la llet i moderava el creixement de les cries.A més, aquesta també tenia efectes a llarg termini, ja que les cries presentaven una reducció de la seva adipositat i marcadors d'inflamació, així com una millora en el metabolisme de la glucosa durant l'edat adulta.L'investigador del Ciberobn David Sánchez-Infantes afirma que existeixen factors que predisposen a desenvolupar obesitat primerenca i poden desembocar en problemes metabòlics a llarg termini: la presència d'obesitat en els progenitors, alteracions del son, estil de vida poc saludable o estatus socioeconòmic baix.«La suplementació amb betaïna durant la lactància podria reduir el risc de desenvolupar obesitat i malalties relacionades quan arribin a l'edat adulta».Els investigadors van observar també canvis en la microbiota intestinal de les cries, concretament un augment del bacteri Akkermansia en aquells animals que s'havien alimentat de llet suplementada amb betaïna.Aquest bacteri és present en els intestins i diferents estudis han demostrat els seus efectes beneficiosos en el context de l'obesitat i els trastorns metabòlics.Els investigadors van comprovar que l'abundància intestinal d'Akkermansia estava directament relacionada amb el contingut de betaïna en la llet de la seva mare.«Vam veure també que si administràvem Akkermansia directament a les cries de ratolí durant la lactància, els efectes beneficiosos que obteníem a llarg termini en l'obesitat i la salut eren similars a suplementar la dieta materna amb betaïna», indica per la seva part Silvia Ribó.El grup de recerca ja ha iniciat un estudi clínic pilot per a determinar aquests efectes beneficiosos.