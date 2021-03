Descoberta una nova variant de la covid-19 en un hospital francès

«Henri-Mondor» deriva d'una soca que va aparèixer al principi de la pandèmia, la 19B

Actualitzada 31/03/2021 a les 08:39

Un grup d'investigadors francesos ha identificat una nova variant de la covid-19 a l'hospital Henri-Mondor de Créteil, als voltants de París, que va ser trobada en tres professionals d'aquest centre i en la parella d'un d'ells i circula ja activament al país.L'entitat que engloba als hospitals parisencs, AP-HP, va indicar aquest dimarts en un comunicat que la variant «Henri-Mondor» deriva d'una soca que va aparèixer al principi de la pandèmia, la 19B, que va ser reemplaçada per soques més recents al llarg de l'any passat.En les quatre setmanes següents al seu descobriment, aquesta nova variant va ser identificada en 29 pacients de diferents parts de França, des de la regió parisenca al sud del país, i fins al passat 4 de març, segons aquesta nota, representava el 1,8% de les soques seqüenciades a França.Darrere del seu descobriment, publicat aquest dimarts per la revista Emerging Infectious Diseases, estan els equips del laboratori de virologia i de la plataforma Génomiques de l'hospital Henri-Mondor i experts de l'Institut Nacional de la Salut i de Recerca Mèdica de França (INSERM) i de la Universitat Paris-Est Créteil.L'AP-HP va destacar que es necessiten més estudis per a saber la capacitat de contagi d'aquesta variant, si és fàcilment detectable en els test virológicos, si s'associa a quadres clínics greus i la seva resposta a la vacuna i els tractaments.