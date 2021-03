Les xarxes s'han omplert de memes sobre el bloqueig del portacontenidors

Actualitzada 30/03/2021 a les 08:24

El bloqueig que ha provocat el portacontenidors Ever Given al Canal de Suez ha estat en boca de tothom des de la setmana passada. Dilluns a la matinada, per fi, es va aconseguir reflotar després de sis dies. Davant aquest succés tan insòlit, la xarxa s'ha omplert de memes i inclús han creat una pàgina web que et permet «encallar» el buc en qualsevol part del món.La pàgina Ever Given en todas partes et permet situar el portacontenidors a escala real en qualsevol lloc. El web també permet modificat el seu tamany per tal de bloquejar qualsevol mar, canal o carrer del món.Les xarxes socials s'han omplert de localitzacions amb el buc encallat.