Un estudi revela que els penis humans estan encongint per la contaminació

L'especialista Shanna Swan alerta sobre els efectes en la fertilitat i en els genitals dels nadons

Actualitzada 30/03/2021 a les 17:01

Diversos estudis ja han alertat que la contaminació redueix la fertilitat de les dones i els homes. Ara, Shanna Swan, professora de medicina ambiental i salut pública de l'escola de medicina Mount Sinai a Nova York, ha publicat un llibre sobre els seus estudis de les tendències de la fertilitat. En ell recull que la contaminació està provocant l'encongiment dels penis humans, tal com recull el diari 20Minutos En el seu llibre, 'Count Down' (compte enrere), narra com la humanitat s'enfronta a una «crisi existencial» per la reducció de les taxes de fertilitat com a resultat d'una substància química anomenada ftalats. Aquests compostos estan provocant que els bebès neixin amb genitals malformats i també l'encongiment dels penis. Els ftalats es poden trobar en joguines, envasos d'aliments, detergents, cosmètics i més productes.Ja el 2017 va advertir en un estudi que el recompte mitjà d'espermatozoides entre els homes occidentals s'ha reduït a més de la meitat en els últims 40 anys. «El món modern amenaça el comptatge d'espermatozoides, pertorba el desenvolupament reproductiu masculí i femení i posa en perill el futur de la raça humana», explica en el llibre.La recerca va començar amb les rates en exposar-les a aquest compost químic i es va demostrar que això provocava l'encongiment de penis en aquests animals. «Quan vaig començar a analitzar els ftalats, al voltant de l'any 2000, la síndrome dels ftalats s'havia demostrat experimentalment en rosegadors, però no en humans. Les rates mares que van rebre ftalats van tenir bebès mascles amb un penis i escrot més petits, els seus comptatges d'espermatozoides van ser més baixos i la seva distància anogenital va ser més curta», explica la doctora Swan en una entrevista a The Guardian Després ha realitzat els estudis sobre els nadons humans i creu que aquestes substàncies estan perjudicant radicalment el desenvolupament humà. «Els nadons arriben al món ja contaminats per les substàncies que absorbeixen en l'úter», assenyala.La doctora en l'entrevista amb The Guardian afirma que la crisi reproductiva és tan greu que «és possible que la majoria de les parelles hagin d'utilitzar la reproducció assistida per a 2045». «És seriós. Si segueix la corba de la metanàlisi de disminució d'espermatozoides de 2017, prediu que per a 2045 tindrem una mitjana del recompte d'espermatozoides de zero. És especulatiu extrapolar, però tampoc hi ha evidència que estigui disminuint. Això significa que la majoria de les parelles poden haver d'utilitzar la reproducció assistida», alerta.