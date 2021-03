Salut Pública revisa l'estratègia de vacunació per aprofitar les dosis

Aquest dilluns Espanya ha rebut un lot de prop d'un milió de vacunes de Pfizer-BioNTech i Moderna

La Comissió de Salut Pública es reuneix aquest dimarts per elaborar una nova proposta que adapti l'estratègia i els grups de vacunació al romanent de dosis disponibles aquesta setmana, que ascendirà a una mica més de 1,9 milions de sèrums.El director del Centre de Alertas i Emergències Sanitàries (CAUS), Fernando Simón, durant la roda de premsa del seguiment de la pandèmia ha destacat aquest dilluns que l'objectiu serà «aprofitar les vacunes al màxim i utilitzar-les per als grups més vulnerables» enfront de la covid-19.Aquest dilluns Espanya ha rebut un lot de prop d'un milió de vacunes de Pfizer-BioNTech i Moderna, el repartiment de la qual es farà aquests dies i se sumarà a les vacunes que Espanya ha acumulat després de la paralització, durant nou dies, en l'administració d'AstraZeneca.L'estratègia de vacunació està organitzada des del mes de febrer passat per edats i no per col·lectius professionals, i fins ara s'han definit quatre grans grups: majors de 80 anys que no viuen en residències (els residents en aquests centres ja estan immunitzats en la primera fase del pla); de 70 a 79 anys; de 60 a 69 anys (a continuació es vacunarà als menors de 60 anys amb condicions de risc de patir covid) i finalment, el grup de 45 a 55 anys.En la seva última reunió del passat 22 de març, la Comissió de Salut Pública va proposar ampliar la vacunació amb AstraZeneca fins als 65 anys (fins llavors s'utilitzava aquest sèrum per a persones de fins a 55 anys), iniciativa va ser posteriorment aprovada pel Consell Interterritorial de Salut, que reuneix el Ministeri i a les comunitats autònomes.En aquests moments gairebé cinc milions de persones han rebut almenys una dosi de les tres vacunes que s'administren a Espanya, on l'evolució del pla d'immunització avança de manera asimètrica en cada territori.Així, quant als majors de 80 anys que no viuen en residències, algunes comunitats com Canàries i Castella i Lleó han inoculat la primera dosi de Pfizer o Moderna a més del 60%, encara que la taxa d'immunitzats amb la pauta vacunal completa està entorn del 20%.En grans territoris com Catalunya, per exemple, s'ha vacunat al 36% dels majors de 80 anys amb la primera dosi i només al 22% amb les dues, però no obstant això des de la setmana passada ja es vacuna al grup de 60 a 65 anys amb AstraZeneca.En aquesta mateixa comunitat, s'ha administrat la pauta completa necessària per a la immunitat al 75% del personal de les residències i al 75,6% dels professionals sanitaris que treballen en hospitals i en atenció primària.La Comunitat de Madrid inicia aquest dimarts la inoculació amb AstraZeneca al grup d'entre 60 i 65 anys i ha anunciat que té previst administrar fins a 150.000 vacunes durant la Setmana Santa.En altres com a Castella-la Manxa, el seu govern ha assegurat que el dimecres tindrà vacunat a tot el professorat, és a dir a més de 21.000 docents.