'Merlí Sapere Aude', protagonitzada per Carlos Cuevas, estrena la segona temporada a Movistar+

Movistar+ estrena aquest divendres amb doble capítol la segona temporada de la sèrie 'Merlí Sapere Aude'. «És més madura, més serena i deixa enrere l'adolescent», va resumir l'actor protagonista, Carlos Cuevas, en una entrevista a l'ACN. La segona temporada de l'spin-off parteix del moment en què el Pol Rubio i els seus companys retornen a la universitat i es troben amb un paranimf en obres. És una de les estrenes destacades en plataforma en una setmana on arriba als cinemes 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday'. La majoria de les novetats de les sales s'estrenaran aquest dimecres degut a la Setmana Santa.Cuevas ha avançat que des d'un principi el personatge que ell interpreta, el Pol Rubio, descobrirà «una cosa que li fa moure molt les seves bases i el seu terreny» i, al voltant d'això girarà tota la temporada. La segona part de l'spin-off incorpora dos nous fitxatges, l'Àxel (Jordi Coll) i el Dino (Eusebio Poncela). En la segona temporada la filosofia continua com a puntal i a partir d'aquesta es qüestionaran diversos temes, com l'atzar, el destí o la paradoxa entre la veritat i la mentida, entre altres.Una de les estrenes cinematogràfiques de la setmana és 'Los Estados Unidos contra Billie Holiday' dirigida per Lee Daniels i protagonitzada Andra Day, qui es posa en la pell de la famosa cantant de jazz i retrata la persecució que va patir de mans del Departament Federal de Narcòtics d'Estats Units.