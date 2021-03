Macron i Merkel avaluen amb Putin una possible col·laboració sobre la vacuna Sputnik V

La conversa virtual va abordar tant la situació sanitària com diferents temes d'interès internacional

El president de França, Emmanuel Macron, i la canceller alemanya, Angela Merkel, van mantenir aquest dimarts una videoconferència amb el mandatari rus, Vladímir Putin, en la qual van abordar una eventual col·laboració relativa a la vacuna Sputnik V.Aquesta possibilitat, segons va indicar l'Elisi en un comunicat, dependrà de l'avanç de les anàlisis que està efectuant l'Agència Europea de Medicaments (EMA) i que aplica els mateixos criteris que a la resta de vacunes.La seva conversa va abordar tant la situació sanitària com diferents temes d'interès internacional.Macron i Merkel van traslladar a Putin la «necessitat» que els drets de l'opositor rus Alexei Navalny siguin respectats, conforme al Conveni Europeu de Drets Humans, i que la seva salut sigui «preservada».Igualment, van subratllar la importància que Rússia es comprometi amb determinació a estabilitzar l'alto-el-foc a Ucraïna i a elaborar un full de ruta que permeti cessar el conflicte dins del respecte dels acords de Minsk.El president francès i la canceller alemanya van destacar igualment que França, Alemanya i Rússia han de fer valer tot el seu pes per a afavorir el procés de transició política a Líbia i facilitar que la seguretat en aquest país millori.En aquest repàs a l'actualitat, Macron, Merkel i Putin van acordar també coordinar els seus esforços en favor del diàleg amb l'Iran i que aquest país torni a respectar com més aviat millor «les seves obligacions» en matèria nuclear.