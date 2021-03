Les excuses més absurdes per saltar-se el confinament permetral

La Policia local de Chipiona ha recollit les millors amb les que s'han trobat els seus agents de gent que volia arribar fins les platges de la localitat

La Policia Local de Chipiona (Cadis) ha decidit recopilar les millors excuses que els han donat als agents les persones que intenten saltar-se el tancament perimetral de la província per a gaudir de les platges de la localitat.«Sóc productor musical i vinc a buscar nous emplaçaments per a un videoclip de Maluma», és una de les excuses que recull aquest anecdotari difós per la Policia Local de Chipiona a les seves xarxes socials.Una iniciativa que, en to de broma, han decidit publicar davant aquesta Setmana Santa «inusual» per a donar a conèixer als seus seguidors les excuses que els han donat «per a arribar al destí desitjat i paradisíac 'chipionero'» i oferir la possibilitat als seus seguidors de premiar «la més absurda i la més original».«Us garantim que en alguns casos ens farien venir ganes de premiar per enginyoses/absurdes/originals o totalment inversemblants», indiquen abans d'iniciar el seu llistatLa número 1 és: «Senyor Agent, a veure li explico, tinc un gatet aquí a Chipiona, i vinc a veure que tal està i alimentar-lo», una raó que cobra «força» quan «diu que no ve des de l'estiu».També hi ha qui assegura que va a Chipiona a treballar. «I a la pregunta d'on i com ho justifica, manifesta que contracte no en té perquè és 'en NEGRE' i que l'empresa es dedica a fabricar peces per al muntatge de cotxes elèctrics».Després del que es va fer passar per productor musical buscant emplaçaments per a un videoclip de Maluma, que ocupa el número 3 de la llista, ve «un clàssic«: «és que la meva noia és d'aquí i portem molts dies sense poder 'sentir-nos'».«Sens dubte el premi a la sinceritat, ja el té», cexplica la Policia, qui va confessar: «Uff, vingui, m'heu 'trincado'; venia de vacances a passar la Setmana Santa i ja està, feu el que hàgiu de fer».«!!!!!!! Tan difícil és entendre que si no ets de la província de Cadis i amb tot el dolor del nostre cor, no pots venir a Chipiona!!!!!», conclou la Policia Local aquest contingut en el seu Facebook, alertant irònicament que continuen «fent complir les normes encara que arribin avions i avions de turistes al nostre 'Chipiona's Internacional Airport'».