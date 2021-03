La Guàrdia Civil sorprèn dues persones nedant amb 70 quilos d'haixix

Els dos nedadors van deixar anar els paquets que remolcaven i van sortir de l'aigua a la platja de l'Almadrava

Actualitzada 30/03/2021 a les 23:31

La Guàrdia Civil de Ceuta ha detingut avui a dos marroquins acusats d'un presumpte delicte contra la salut pública en haver estat sorpresos arrossegant nadant 70 quilos de resina d'haixix que tractaven d'introduir de manera il·legal.Segons ha informat en un comunicat l'institut armat, la intervenció s'ha produït a les 09.20 hores d'aquest dimarts quan els agents que prestaven servei de vigilància de costes van detectar en la badia sud la presència de dues persones que es dirigien nedant a la costa arrossegant diversos embalums.Els dos nedadors, davant la presència dels components de la Guàrdia Civil, van deixar anar els paquets que anaven remolcant i van aconseguir arribar a terra en la zona pròxima a la platja de l'Almadrava, moment en què es va procedir a la seva detenció. Es tractava de dos homes, majors d'edat i marroquines.Els mateixos van ser traslladats, en principi, a la nau del Tarajal a fi de que se'ls realitzessin les proves covid preestablertes.Donada la zona rocosa per on havien accedit, va haver d'intervenir el GEAS de la Comandància de Ceuta per a recuperar els 5 embalums que portaven els quals una vegada reconeguts contenien un total de 70.000 grams d'haixix.