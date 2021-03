Itàlia imposarà tests i quarantena de 5 dies als viatgers procedents d'Europa

Es desconeix, de moment, quan entraran en vigor aquestes mesures

Actualitzada 30/03/2021 a les 14:00

Itàlia imposarà una prova negativa de coronavirus abans d'entrar al país i una quarantena de cinc dies a la que haurà de seguir un altre test per a aquells que arribin o tornin de països de la Unió Europea, de cara a les vacances de Setmana Santa, han informat fonts del ministeri de Sanitat.El ministre de Sanitat italià, Roberto Speranza, signarà avui una ordenança en la que disposa aquestes mesures després de les crítiques rebudes sobre la possibilitat que puguin entrar turistes o els italians puguin viatjar a l'estranger de vacances quan el país es trobarà confinat durant els pròxims dies festius de Setmana Santa.Les fonts no han informat sobre quins seran les dates en les quals estaran en vigor aquestes mesures.La quarantena, encara que de 15 dies, ja existia per a l'entrada des de països que no pertanyen a la Unió Europea.