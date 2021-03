Iglesias s'acomiada del govern amb «orgull» per la feina feta tot i els «límits i contradiccions»

Hoy ha sido mi último Consejo de Ministros. Orgulloso de terminar mi etapa en el Gobierno de coalición cumpliendo el compromiso de reconstruir el sistema de atención a la dependencia, revirtiendo los recortes del PP. Ha sido un honor ser vicepresidente del Gobierno de España. pic.twitter.com/7h4bQ3Wl9n — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) March 30, 2021

Es tracta del pla de xoc acordat amb les autonomies i del qual a Catalunya corresponen 46,6 milions d'euros. Iglesias ha dit que és un «orgull» acabar l'etapa al govern espanyol «complint un dels objectius del govern de coalició» com és «reconstruir el sistema d'atenció a la dependència». El líder de Podem ha afirmat que ha aconseguit «revertir les retallades del PP».Iglesias ha defensat que l'executiu ha «abordat la crisi d'una manera diferent» i ha «posat per sobre l'interès general». Tot i això, el líder de Podem i candidat a les eleccions madrilenyes ha dit que han tingut al davant «oligarquies que exerceixen el seu enorme poder» per intentar que les institucions «defensin els seus interessos».Això, «sumat a la correlació de forces» dins el govern de coalició, en què el PSOE és soci majoritari, ha imposat «molts límits i contradiccions». Iglesias ha dit que deixa el «millor» equip a la vicepresidència i que seguirà treballant allà on creu que pot ser «més útil».