Els territoris de l'Estat equiparen el preu mitjà dels màsters habilitants i els estudis de grau

Govern i comunitats han aprovat l'equiparació de preus mitjans entre màsters habilitants (necessaris per a accedir a la professió) i estudis de graus per a democratitzar l'accés al sistema universitari espanyol, la qual cosa suposarà un cost addicional de 10,5 milions d'euros als executius autonòmics.En un comunicat, el Ministeri d'Universitats detalla que aquesta mesura ha estat aprovada per una àmplia majoria de les comunitats que integren la Conferència General de Política Universitària i tan sols ha votat en contra Madrid.Amb aquesta proposta del departament que dirigeix Manuel Castells es pretén evitar que l'«enorme bretxa» de cost entre tots dos estudis suposi una limitació per raons socioeconòmiques del dret dels estudiants a accedir a aquesta etapa d'especialització de l'educació superior.L'aplicació d'aquesta mesura, que és a càrrec de les comunitats autònomes, podrà dur-se a terme des de la seva aprovació fins al curs 2022-2023.En aquest sentit, Universitats recorda que la reunió de la Conferència General de Política Universitària del passat 27 de maig va aprovar el nou model de preus públics per als estudis de grau en el curs 2020/2021 tenint les comunitats autònomes fins al 2022/2023 per a adoptar-lo.«Conforme a aquest acord s'han pres els preus mitjans de la primera matrícula de cada comunitat projectats per al curs 2022/2023, com a referència a la qual fer confluir els preus públics dels màsters habilitants amb els preus dels estudis de grau», explica el comunicat.Segons les dades d'Universitats, en centres propis d'universitats públiques en màsters habilitants i vinculats hi ha al voltant de 44.000 estudiants en el present curs, que seran els que beneficiïn de manera directa de la implementació de la decisió adoptada aquest dilluns.El Ministeri ha anunciat que continuarà treballant en l'equiparació de preus en els màsters no habilitants.