El Govern obliga a utilitzar la mascareta sense importar la distància fins i tot a la platja

La norma determina que s'ha de portar posada en espais a l'aire lliure tot i que es mantinguin 1,5 metres de distància

Actualitzada 30/03/2021 a les 11:31

El nou Boletín Oficial del Estado publicat aquest dimarts contempla que els espanyols hauran de dur mascareta a la platja independentment de la distància de seguretat que es mantingui amb la resta de persones.Segons la nova mesura, la distància interpersonal de seguretat ja no evitarà l'ús obligatori de mascaretes en espais a l'aire lliure. Es tracta d'una norma que reforza les mesures de seguretat i prevenció contra el coronavirus.Fins ara, l'ús de la mascareta era obligatori sempre i quan no es pogués guardar la distància de seguretat d'un metre i mig. A partir d'ara, la distància no importarà ja que s'haurà de dur en tots els casos, inclús a la platja.El Boletín Oficial del Estado incorpora que serà obligatori l'ús de mascareta «a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic», sense que sigui determinant la distància de seguretat.