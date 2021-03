Dissenyen una prova portàtil capaç de detectar la covid i el tipus de variant

Per la seva grandària podria utilitzar-se per a la detecció ràpida en escoles o aeroports

Actualitzada 29/03/2021 a les 20:39

L'anàlisi de la població és clau per a detenir la propagació del SARS-CoV-2, a més del seguiment de les noves variants. Ara, un equip internacional de científics ha dissenyat una prova ràpida i portàtil -de la grandària d'un maletí- capaç de detectar el coronavirus i rastrejar el tipus de variant.Aquesta tecnologia, el funcionament de la qual es descriu en un article en la revista Med (del grup Cell), pot detectar a més altres virus com el de la grip i, gràcies a la seva grandària i fàcil portabilitat, podria utilitzar-se per a la detecció ràpida de virus en escoles, aeroports o ports marítims, afirmen els seus responsables.«Es tracta d'un mètode de detecció i vigilància que no requereix una infraestructura costosa com altres enfocaments», assegura Juan Carlos Izpisúa Belmonte, coautor de l'article i investigador del Laboratori d'Expressió Genètica, de l'Institut Salk (Califòrnia, EUA).Amb aquesta prova portàtil -denominada Nirvana- s'aconsegueix el mateix que amb dos o tres diferents, asseguren els autors d'aquest estudi, signat també per la Universitat Católica San Antonio, de Múrcia.En l'actualitat, el mètode estàndard per a detectar covid-19 és la PCR, no obstant això, si dóna negatiu, els pacients i metges no obtenen informació sobre el que podria estar causant els símptomes similars als del coronavirus, tret que realitzin altres proves per a detectar altres virus, relata un comunicat de l'Institut Salk.I si la mostra és positiva, no se sap amb quina variant està infectat el pacient, tret que es realitzin altres proves.Per a oferir una solució, Mo Li, ara a la Universitat de Ciència i Tecnologia Rei Abdullah de l'Aràbia Saudita i abans al laboratori d'Izpisúa, es va preguntar si el mètode de detecció i seqüenciació de gens RPA (amplificació de la polimerasa recombinasa) podria ser més útil, més ràpid i barat, a més de portàtil, que el mètode actual d'anàlisi de la covid-19.«Ràpidament ens vam adonar que podíem utilitzar aquesta tècnica no sols per a detectar el SARS-CoV-2, sinó també altres virus al mateix temps», assegura Li, qui es va associar amb Izpisúa per a demostrar-ho.Així, en el nou article, es descriu un dispositiu petit i portàtil que pot analitzar 96 mostres al mateix temps utilitzant RPA; la prova pot analitzar simultàniament mostres de covid-19, grip A, adenovirus humà i coronavirus que no són SARS-CoV-2.Els investigadors van provar Nirvana en 10 mostres que se sabia que eren positiu per al SARS-CoV-2, en 60 mostres d'estat desconegut (per a aquest coronavirus) i en mostres d'aigües residuals municipals que alberguen el SARS-CoV-2, entre altres.En tots els casos, l'assaig va ser capaç d'identificar correctament quin virus era present i les dades de la seqüenciació també van permetre delimitar l'origen del SARS-CoV-2 en les mostres positives, diferenciant les variants de la Xina i Europa, per exemple.«El disseny d'aquesta anàlisi és realment flexible, per la qual cosa no es limita als exemples que hem mostrat», afirma Li. «Podem adaptar-ho fàcilment per a abordar un altre patogen, fins i tot una cosa nova i emergent"»En 15 minuts, el dispositiu comença a donar resultats positius o negatius, i en tres hores finalitza l'anàlisi de les 96 mostres, incloses les seqüències de cinc regions del SARS-CoV-2 que són especialment propenses a acumular mutacions que donen lloc a noves variants.Nirvana (inicials en anglès de Nanopore Sequencing of Isothermal Rapid Viral Amplification for Near Real time Analysis) necessita, entre altres, d'un ordinador portàtil, un bloc de calor i pipetes.Izpisúa detalla a Efe que aquesta proporciona «una solució prometedora» als desafiaments actuals de proves àmplies i ràpides, i conèixer les variants. L'estudi ofereix «una prova de principi» d'una solució integrada per a la detecció ràpida.«Encara que òbviament es pot optimitzar molt més, i conceptualment en el laboratori acadèmic el podem fer molt ràpidament, el seu trasllat a la clínica diària depèn de l'interès públic o privat a comercialitzar-lo», conclou Izpisúa.