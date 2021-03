Demanen a Sanitat que fumar no sigui una excepció per poder-se treure la mascareta

Una organització de no fumadors ho reclama ara que la nova normativa és més estricta a l'aire lliure

Actualitzada 30/03/2021 a les 20:59

L'organització Nofumadores.org ha exigit a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que expliciti que fumar no és una excepció per a treure's la mascareta, en considerar que la llei de «nova normalitat» publicada aquest dimarts en el BOE implica la prohibició de fumar als carrers i terrasses.«Fumar no pot ser una excepció», assenyala l'organització en un comunicat en el qual assegura que a l'ésser una llei nacional de rang superior i posterior a les mesures aprovades en les comunitats, queden automàticament derogades totes les disposicions d'igual rang o inferior.Entre elles, les normes autonòmiques que permetien treure's la mascareta per a fumar al carrer i a les terrasses d'hostaleria si existia una distància interpersonal de més de dos metres.«Si aquesta mesura permetés fumar seria una violació de l'article 14 de la Constitució, del principi d'igualtat davant la llei» i la deixaria fora de contingut «perquè el seu objectiu és precisament prevenir el contagi de la covid-19 a través d'aerosols, i els estudis demostren que el fum de tabac pot transportar el virus fins a vuit metres de distància», segons nofumadores.org.Respecte a la llei, la portaveu del Govern, María Jesús Montero, ha anunciat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres que el Consell Interterritorial de Salut repassarà aquest dimecres preceptes de la llei de «nova normalitat» per si fos necessari matisar algun d'ells.La ministra ha explicat que aquesta llei parteix d'un decret llei d'abans de l'estiu per a donar cobertura judicial a la desescalada i com la pandèmia «ha estat un aprenentatge conjunt» entre Govern i comunitats pot haver-hi un decalatge entre la norma i la realitat.Aquesta norma contempla, per exemple, l'obligació de portar mascareta fins i tot mantenint la distància de seguretat de 1,5 metres en la via pública i en espais a l'aire lliure, una cosa ja d'aplicació pràctica a tota Espanya.