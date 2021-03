Berlín suspèn la vacunació amb AstraZeneca als menors de 60 anys després de diverses morts

L'Institut Paul-Ehrlich ha detectat 31 casos de trombosis en persones que van rebre la vacuna, nou de les quals van morir

Actualitzada 30/03/2021 a les 15:20

Les autoritats sanitàries de la ciutat-estat de Berlín han anunciar aquest dimarts la suspensió de l'administració de la vacuna d'AstraZeneca als menors de 60 anys.Dilek Kalayci, responsable de Sanitat de la capital alemanya, ha justificat la decisió per l'existència de noves dades disponibles sobre efectes secundaris del preparat, després de conèixer-se que dos hospitals berlinesos han anunciar la suspensió d'AstraZeneca per a dones de menys de 55 anys.La responsable de l'administració berlinesa ha declarat que la mesura de precaució de la capital es pren abans que se celebri una reunió de la comissió federal de Sanitat amb autoritats sanitàries dels estats federats alemanys.Un dels grans hospitals de Berlín, Charité, ha anunciat en un comunicat que «encara que no hi ha hagut complicacions(...) després de les vacunacions amb Astrazeneca, (...) vol actuar com a precaució i esperar les avaluacions finals».Ha anunciat una decisió similar el grup de clíniques Vivantes, on han estat vacunats amb el sèrum de la farmacèutica anglo-sueca «diversos milers» dels seus treballadors, segons han informat mitjans locals.Segons ha informat el diari local Tagesspiegel, a Charité hi treballen unes 19.000 persones, mentre que les clíniques Vivantes -que a més gestionen residències per a la tercera edat- empren unes 17.000.La font ha assenyalat a més de que a Charité ha estat vacunats dos terços del personal, el 70% d'ells amb la vacuna d'AstraZeneca.La decisió de les autoritats berlineses es coneix després que l'Institut Paul-Ehrlich, centre de referència per a la vacunació a Alemanya, anunciés que ha detectat 31 casos de trombosis en persones que van rebre la vacuna d'AstraZeneca, nou de les quals van morir, segons ha informat aquest dimarts el setmanari Der Spiegel.En dinou d'aquests casos es va trobar un dèficit de plaquetes a la sang i l'institut ha indicat que dels morts només dos eren homes, de 36 i 57 anys, segons ha avançat la publicació.L'institut ha afegit que tots els altres casos de trombosi venosa sinusal es refereixen a dones amb edats compreses entre els 20 i els 63 anys.Segons l'Institut Robert Koch (RKI) de virologia a Alemanya -on la vacunació amb AstraZeneca es va suspendre temporalment i es va reprendre el 19 de març- ja han rebut aquesta vacuna un total de 2,7 milions de persones.