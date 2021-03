Andalusia confirma la detecció de nova variant del coronavirus

La nova soca ni tan sols té denominació encara i s'estudia el seu comportament

Actualitzada 30/03/2021 a les 15:54

El president de la Junta, Juanma Moreno, ha confirmat avui que a Andalusia s'ha detectat una nova variant del coronavirus, a la qual encara no s'ha donat una denominació específica, i de la qual es desconeix el seu comportament.En declaracions als periodistes després d'una visita a la Basílica de la Macarena a Sevilla, Moreno ha assenyalat que amb aquesta nova variant, a Andalusia circulen cinc, la dominant és la britànica, la sud-africana, la d'Uganda, la nova sense denominar i la primera detectada a l'inici de la pandèmia.El comitè d'experts de la Junta estarà molt pendent de l'evolució d'aquesta nova variant i del seu comportament, segons Moreno, que ha explicat que a mesura que el virus avança entren noves variants i això és un «exponent de màxim risc», per la qual cosa ha tornat a demanar responsabilitat als ciutadans perquè «queden vuit o deu setmanes complicades» per a immunitzar al cinquanta per cent de la població amb la vacuna.El president de la Junta ha admès que «tot sembla indicar que anem caminant cap a una quarta onada», si bé ha precisat que és possible que sigui de menor impacte que la tercera, la més dura a Andalusia en morts i hospitalitzats, ja que hi ha vacunades més de 1,4 milions de persones i mig milió immunitzades.A més, ha argumentat que Andalusia és l'única comunitat autònoma d'Espanya que té tancament perimetral entre les províncies.