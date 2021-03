Pot la Policia entrar a la força en habitatges en les quals hi ha festes?

Experts penalistes dubten de la legalitat de les entrades forçoses sota la premissa d'un 'delicte flagrant'

Actualitzada 29/03/2021 a les 17:26

La Policia acudeix a nombroses festes que se celebren en habitatges il·legalment i en una minoria dels casos els agents entren forçant el pany davant un «flagrant delicte», la qual cosa ha estat validat per alguns jutges. Però experts penalistes consultats per Efe consideren que aquesta entrada no s'ajusta a dret.La potestat dels agents per a entrar a la força en un habitatge en la qual se celebra una festa que ara és il·legal a causa de les restriccions imposades per la pandèmia de coronavirus és discutida per les diferents parts: la Policia defensa que es pot entrar en determinades ocasions per delicte flagrant, la qual cosa ha estat avalat recentment per dos magistrats madrilenys, però advocats penalistes asseguren que aquesta actitud va en contra de la Constitució.El debat ha sorgit després de conèixer-se aquest dilluns que el passat dia 21 una jove va ser arrestada amb altres vuit persones en un pis turístic del carrer Lagasca del districte madrileny de Salamanca després de negar-se a obrir la porta quan se celebrava una festa, i en el qual els agents de Policia Nacional van acabar entrant forçant la porta.En ser arrestada la jove va sol·licitar un habeas corpus per a ser posada immediatament davant el jutge de guàrdia en considerar que la seva detenció era il·legal, i en l'acte el magistrat conclou que la detenció va ser ajustada a dret per un presumpte delicte de desobediència greu a l'autoritat.L'acte al qual ha tingut accés Efe detalla que en la festa -que tenia lloc en un pis del número 18 del carrer Lagasca- participaven persones no convivents, la qual cosa no està permès actualment, i després de negar-se a identificar-se diverses vegades els agents «van procedir a obrir des de fora» en existir «indicis d'una infracció administrativa tant per les restriccions establertes per a l'autoritat governativa, com per la infracció a les ordres municipals».Afegeix que la detinguda, sense perjudici del que determini després la instrucció sobre l'altercat, «sabia i coneixia que els funcionaris que s'identificaven com a policia pertanyien a aquest cos», que «la seva presentació en el domicili del carrer Lagasca va ser derivada de l'existència d'una reunió prohibida per llei», i també «coneixia la seva obligació d'identificar-se en ser requerida per a això».Aquesta resolució judicial se suma a una altra dictada també la setmana passada en la qual el magistrat que va celebrar un judici ràpid a dos detinguts en una festa il·legal que se celebrava també en un pis del barri de Salamanca -en aquest cas llogat- va absoldre a una d'ells i va condemnar a un altre per atemptat a agent de l'autoritat sense entrar a valorar que els agents havien entrat forçant la porta.Aquests agents explicaven en el seu atestat que van entrar així davant «un delicte flagrant de desobediència greu o resistència als agents».Fonts de la Policia Municipal de Madrid expliquen a Efe que les intervencions en festes de la capital varien depenent de si l'habitatge és un pis de lloguer vacacional o no, ja que des de fa setmanes aquest Cos compta amb autorització per a poder accedir als pisos turístics que, a més de desallotjar, poden precintar en cas d'incompliments reiterats de la normativa.La Policia Nacional precisa que si es tracta d'una propietat privada els agents primer truquen a la porta i adverteixen de l'incompliment, perquè els deixin passar i identificar de cara a una possible sanció, i si no poden accedir es queden a la porta esperant que surtin els assistents per a multar-los en relació a les restriccions sanitàries.Segons aquestes fonts, hi ha casos més greus on es produeix una reiterada desobediència o una retenció il·legal en els quals els policies estan accedint mitjançant el compliment de la Llei de Seguretat Ciutadana.No és l'opinió del lletrat José Antonio Tuero, que va ser el primer president de la secció d'Advocats Penalistes del Col·legi d'Advocats de Madrid i per al qui «no es tracta d'un delicte flagrant», que és el permetria als agents entrar segons l'article 18 de la Constitució, sinó de «una inspecció administrativa».Tuero explica a Efe que els agents no poden entrar en un habitatge en la qual hi ha una festa sense autorització judicial «ni tractant-se d'un apartament turístic», ja que aquests drets els regulen lleis orgàniques aprovades pel Congrés i no per un ens municipal o regional. Per això considera que la detenció de la jove al carrer Lagasca no va ser ajustada a dret.En la mateixa línia els penalistes José María Garzón i Elena Sanz Vega entenen que la hi irrupció a la força en aquestes festes no es justifica al no haver-hi delicte flagrant perquè no existeix urgència per a impedir-ho en tractar-se d'una desobediència. «Un jutge mai pot justificar una violació d'un domicili», ni en l'estat d'alarma, detalla Garzón.Altres experts segueixen aquest línia i adverteixen, en declaracions a Efe, que donar per bones aquestes entrades policials a la força pot donar peu a unes altres, per altres motius, la qual cosa suposaria un problema greu en l'Estat de Dret.