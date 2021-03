L'origen de la covid-19 són els animals, segons els experts de l'OMS

Els gats, els pangolins i els visons també podrien ser portadors del virus

Actualitzada 29/03/2021 a les 11:24

Els experts de la Organització Mundial de la Salut (OMS) han determinat que l'origen del SARS-CoV2 són els animals. Un comité d'experts es va desplaçar fins a Wuhan per investigar el seu origen.Segons informa NIUS, el borrador de l'informe conjunt de l'OMS i la Xina assegura que el més probable és que el virus l'hagués transmès un ratpenat als humans o a través d'una altre animal. A més, asseguren que és «extremadament improbable» que sortís d'un laboratori.Els especialistes han contemplat diversos escenaris i han assegurat que el més probable és que s'hagi transmès a través d'un segon animal, d'un ratpenat a un humà. Tot i això, destaquen que els gats, pangolins i els visons podrien ser animals portadors del virus.En canvi, han determinat que la propagació a través de productes alimentaris de la cadena de fred «és possible però no probable».