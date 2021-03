Els Oscar canvien de pla davant els nous pics de la pandèmia a l'estranger

Les videotrucades queden descartades

29/03/2021 a les 23:57

Mancant un mes perquè se celebri la gala dels Óscar, l'Acadèmia de Hollywood estudia un canvi de plans que permeti als nominats participar des de les seves cases a l'estranger, ja que molts països estan experimentant nous pics de casos de coronavirus.Després d'indicar que seria impossible participar per videotrucada, ara els productors de la gala hauran de buscar una manera d'acomodar als nominats d'Europa i altres parts del món, on la vacunació no avança tan ràpid com als Estats Units, va assegurar una exclusiva del diari The Hollywood Reporter.Fa unes setmanes, l'Acadèmia va enviar una carta a tots els nominats on anticipava que les videotrucades no serien un opció viable per a participar en la cerimònia del 25 d'abril.«Aquells que no poden assistir per problemes d'horari o a causa de la inquietud per viatjar, volem que sàpiguen que no hi haurà opció de connectar-se per videotrucada. Farem tot el possible per brindar una vetllada segura i en persona per a vostès i per als milions de seguidors a tot el món», van afirmar els productors Steven Soderbergh, Stacey Sher i Jesse Collins.Per a complir amb les mesures de distanciament social, els organitzadors tenien pensat abandonar la seva mítica seu en el Passeig de la Fama de Hollywood per a desplaçar-se a l'estació de trens de Los Angeles, on els convidats podrien reunir-se a l'aire lliure.«El nostre pla és organitzar un esdeveniment íntim en persona en Union Station a Los Angeles, amb elements addicionals des del Dolby Theatre de Hollywood. Si la seva primera pregunta és Es pot fer de manera segura? La resposta és: Sí, es pot», assegurava la missiva.Però el confinament imposat en països com França a Itàlia, al costat de l'extensió de les restriccions de viatge internacional, impedeix que els Óscar segueixin endavant amb aquesta idea, que modificaran en una reunió imminent.L'Acadèmia va anunciar aquest mes les candidatures per a la 93 edició dels guardons, en les quals 'Mank' va ser la més nominada amb deu opcions d'estatueta.'Nomadland', la màxima favorita en aquesta estranya temporada de premis, va aconseguir sis nominacions.