El tractament precoç amb corticoides a pacients covid redueix la mortalitat

Les morts es van reduir en 14 punts en el cas de malalts ingressats a les UCI a l'Estat

Actualitzada 29/03/2021 a les 15:39

Els pacients amb covid que van ser tractats amb corticoides a les 48 hores d'ingressar en les UCI van tenir una mortalitat 14 punts més baixa que els que van rebre aquest tractament més tard, segons ha informat la Societat Espanyola d'Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor (SEDAR).En un comunicat, aquesta societat mèdica ha assegurat que la mortalitat dels pacients tractats amb dosis, entre moderades i altes, de corticoides va ser del 30,3 per cent mentre que els que la taxa de mortalitat en els quals van rebre el tractament però de manera tardana va arribar al 44,2 per cent.A més, segons el seguiment realitzat per la SEDAR, l'ús de corticoides en fase primerenca ha reduït els dies de ventilació mecànica, el temps d'estada en l'UCI i les infeccions secundàries.Aquestes dades es recolzen en un registre de mes de 1.100 pacients tractats en les UCI de tota Espanya que, segons el president de la SEDAR, Javier García, és un «exemple de resiliència, capacitat clínica, investigadora i treball unificat en un moment d'extenuació i pressió assistencial que ha servit per a generar coneixement».L'estudi també ha constatat que l'ús de «oxigen nasal d'alt flux» a l'ingrés en l'UCI d'un pacient adult amb insuficiència respiratòria relacionada amb covid ha suposat una reducció dels dies de ventilació mecànica i d'estada hospitalària en comparació amb els que van ser intubats.En aquest aspecte no s'han observat diferències significatives quant a la mortalitat.